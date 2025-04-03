Сколько детей должно рождаться, чтобы в Украине увеличивалось население: демограф удивил заявлением

Демограф рассказал, как можно увеличить население Украины / © pixabay.com

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В Украине, чтобы улучшить демографическую ситуацию, каждая женщина должна рожать два ребенка.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ Александр Гладун.

«По продолжительности жизни Украина проигрывает развитым странам Европы, примерно на 8-10 лет, если говорить о женщинах, а мужчины — 15-17 лет. Поэтому резервы в повышении продолжительности жизни у нас есть и в старении тоже. Но чисто арифметически старение населения будет уменьшаться, если будет увеличиваться рождаемость, но нужно чтобы она была выше. По крайней мере, чтобы одна женщина в Украине имела два ребенка. Но такая ситуация с рождаемостью должна продолжаться лет 20-30. Тогда это существенно повлияет на другие демографические показатели. За один год ничего кардинально не изменится», — сказал он.

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