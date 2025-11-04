Сколько должны были бы стоить билеты на поезда без госдотаций: Свириденко шокировала цифрой

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко / © ТСН

В этом году «Укрзализныця» была дофинансирована из резервного фонда госбюджета на 13 млрд грн — это разница между стоимостью билета в кассе и его реальной себестоимостью. Государство не может вчетверо повысить стоимость билетов на поезда, поэтому дотирует «Укрзализныцю».

Об этом премьер-министр Украины Юлия Свириденко сказала на встрече с журналистами, передает корреспондент ТСН Ирина Кондрачук.

Глава правительства объяснила, что в результате войны украинская экономика уменьшилась. Грузовые перевозки «Укрзализныцей» больше не финансируют пассажирские перевозки. Именно грузовые перевозки балансировали компанию в предыдущие годы.

«В этом же году из резервного фонда госбюджета „Укрзализныцю“ уже дофинансировали на 13 миллиардов гривен. В следующем — это будет до 16 миллиардов. Еще 10 миллиардов гривен в следующем году „Укрзализныця“ должна найти самостоятельно, в том числе и сокращая расходы внутри компании», — рассказала Свириденко.

«13 миллиардов, которыми мы профинансировали „УЗ“ в этом году — это разница между стоимостью билета в кассе и его реальной себестоимостью. Мы не можем в четыре раза повысить стоимость билетов. Поэтому государство дотирует «УЗ», — объяснила премьер.

В свою очередь вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба сообщил, что в 2025 году российские войска совершили более 800 атак на инфраструктуру «Укрзализныци». Было разрушено или повреждено 3000 объектов.

«Это дополнительные услуги, чтобы решить вопрос нехватки билетов. Сбалансированием системы выравнивается спрос и предложение», — объяснил Кулеба.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал, что в Украине готовится к запуску специальная программа транспортной поддержки «УЗ-3000». Эта инициатива «Укрзализныци» будет предусматривать бесплатный проезд по железной дороге для всех украинцев на расстояние 3000 км по территории государства. Президент подчеркнул, что поскольку государство поддерживает сферу пассажирских перевозок (через дотации), «УЗ» должна дать ощутимый ответ обществу, чтобы эти средства «реально служили людям».