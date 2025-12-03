Сколько еще будет продолжаться война: эксперты объяснили, почему у РФ есть ресурсы и желание воевать вечно

Путин усиливает давление на Украину

Реклама

Война в Украине продолжается. Специалисты указывают, что все разговоры о возможном мире только разговоры. Ибо на их фоне зверские обстрелы Украины Россией выглядят как некое безумие. Особенно, после бесед о мире российского диктатора с американским президентом, Путин будто сошел с ума, он начал сотнями убивать украинцев, обстреливая украинские тыловые города.

К сожалению, конец войны, мир, перемирие или остановка ведения боевых действий пока даже не заметны на горизонте, а все разговоры об этом — пустая болтовня. Пока российский диктатор продвигается по собственному сценарию, ждать мира бесполезно.

По мнению военного эксперта Игоря Романенко, генерал-лейтенанта в отставке, сейчас происходит реализация подходов обеих сторон, напрямую зависящих от имеющихся возможностей и ресурсов.

Реклама

Мир только на словах: сценарий диктатора

Генерал Романенко отмечает, что российский диктатор постепенно реализует свой план.

«Путин сформулировал свой сценарий действий еще в начале войны и медленно по нему продвигается, он убивает украинцев уже четвертый год. К сожалению, американцы сейчас ведут себя таким образом, что во многом подыгрывают диктатору. Это заметно и по санкциям в отношении российских нефтяных компаний, и по обсуждению вариантов плана мира, которым якобы мешают коррупционные скандалы в Украине. Трамп просто в этом не заинтересован. Чего стоит его заявление, что он не будет давить на Путина, а также не определяет для него дедлайн по прекращению боевых действий», — отмечает ТСН.ua Игорь Романенко, бывший заместитель начальника Генерального штаба.

Эксперт подчеркивает, что такое положение дел позволяет Путину постепенно добиваться своих целей:

«Его войска продвигаются на фронтах, потому что у нас нет решительной и широкой поддержки от союзников, а чтобы мы скорее согласились на условия Путина, он атакует с воздуха Киев, Одессу, Тернополь и другие города».

Реклама

Внутренний провал: экономика и мобилизация

Игорь Романенко отмечает, что собственными силами Украина может обеспечить потенциал ВСУ всего на 40% до конца года. И для этого еще стоит очень сильно постараться. Все остальное — это помощь от союзников.

Однако, по мнению генерала-лейтенанта, ключевой проблемой является неспособность выполнить внутреннюю стратегическую задачу для Украины:

«Союзники слишком медленно набирают обороты по поставкам военной помощи. Что тоже в пользу Путина. С другой стороны, мы не выполняем внутреннюю стратегическую задачу, которую я неоднократно подчеркивал: справедливая мобилизация, переход экономики на военные рельсы и законы на уровне «война». Невыполнение этих пунктов не понимают и наши союзники».

Эксперт добавляет, что ситуация на фронтах тяжелая, и этому нужно немедленно противодействовать, но Украина вместо этого выпускает за границу молодежь 18-22 лет. Юношей, которые могли бы, как минимум усилить наш военно-промышленный комплекс.

Реклама

Кто играет в пользу диктатора?

Генерал-лейтенант называет эмоциональным высказыванием оценку, что Путин «взбесился», и призывает к отсутствию каких-либо иллюзий.

«Путин в первую очередь — старый кегебист (сотрудник Комитета государственной безопасности), воспитанный в драках пацанов на задворках Питера, а затем в школе КГБ. И поэтому никаких иллюзий относительно Путина у украинцев не должно быть — он, несмотря ни на что, будет реализовывать свой план и воевать пока хватит ресурсов. Этому, к сожалению, еще раз подчеркну, способствуют США», — отмечает Романенко.

Он подчеркивает разницу в восприятии войны:

«Я понимаю, что сейчас мы вынуждены только благодарить американцев. И делать это очень вежливо. У наших высокопоставленных должностных лиц это, кстати, очень хорошо получается. Возможно, крепко сжав зубы. Но кто зубы сжимает, а кто нет. Легче сжимать зубы тем, чьи родственники за границей, а сложнее находящимся в Украине. Как говорят в Одессе, это две большие разницы. Пока мы благодарим США, Россия усиливает давление на фронтах, и в мирных городах куда Путин направляет массированные воздушные удары», — подчеркивает Игорь Романенко.

Реклама

Трудные последствия: почему слабая защита неба

По словам эксперта, именно внутреннее невыполнение стратегических задач приводит к тяжелым последствиям, которые мы видим как на фронтах, так и во время обстрелов тыловых территорий.

«К сожалению, потенциал защиты неба у нас не велик. Это происходит потому, что экономика не переведена на военные рельсы. А именно это нужно — концентрация человеческого и финансового ресурса в борьбе с агрессором. Внутренние возможности полностью мы не реализуем, поэтому и имеем такие тяжелые последствия на текущее время, как на фронте, так и при обстреле территорий и объектов по всей Украине», — заключает Игорь Романенко.

Без войны Россию не будут замечать

Известный публицист Виталий Портников в своем сообщении в Сети раскрывает стратегическую причину бесконечности этой войны. Тезис очень прост — Россия ведет войну, чтобы ее замечали в мире.

По словам публициста, это констатировал один из наиболее приближенных кремлевских политических экспертов Федор Лукьянов: продолжение боевых действий Россией является наиболее убедительным аргументом в текущей геополитической ситуации.

Реклама

То есть, если Россия перестает воевать, на нее просто перестают обращать внимание — как это уже было в девяностых годах.

«Россия проиграла цивилизационное состязание, отвернулась от Европы, становится протекторатом Китая и важна миру только когда она выступает в роли агрессора. И, к нашему несчастью, в Кремле это прекрасно понимают. Поэтому воевать не перестанут до того момента, пока у России есть для этого экономические и демографические возможности. Поэтому на вопрос сколько же это будет продолжаться ответ прост и ясен: столько, сколько у России эти возможности будут. А если война и прекратится, она возобновится как только у России эти возможности снова появятся. Потому что ее снова перестанут замечать. И кстати, здесь понятие войны касается отнюдь не только Украины. России нужна жертва, чтобы ее замечали. Просто Украина очень выгодная жертва, потому что с ее захватом создается вероятность восстановления империи», — пишет Портников.