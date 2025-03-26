Сколько еще будет продолжаться война в Украине: экс-спикер Генштаба назвал вероятные сценарии

Вариантов завершения войны, по мнению аналитика, не так уж и много.

После очередной ночной атаки "Шахедов" по Украине и на фоне новостей о том, что переговорный процесс в Саудовской Аравии пока не привел к окончанию войны, украинцы время от времени, в том числе в соцсетях, высказывают мнение, что Украину "кормят завтраками" и война может затянуться на годы.

Какие наиболее реалистичные сценарии с учетом нынешней ситуации — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Никакого варианта, кроме капитуляции одной из сторон российско-украинской войны де-факто нет. Путин не отказывается от своих планов по разрушению Украины, а мы хотим выжить, выстоять, обеспечить свою независимость и восстановить территориальную целостность. Поэтому я думаю, что война будет продолжаться до полного обескровливания и капитуляции одной из сторон", — анализирует ситуацию Селезнев".

По его мнению, поддержка Украины со стороны Европы будет расти.

"То, что я не тешу себя иллюзиями касательно США — это очевидно. Думаю, здесь не стоит ожидать прорыва и изменений внешнеполитического вектора США", — говорит военный эксперт.

По его словам, европейские друзья и партнеры Украины все же понимают, что они могут стать следующими, если мы не выдержим.

"Они в первую очередь заинтересованы в инвестициях в собственное безопасное будущее путем поставки оружия и военной техники для нужд украинской армии. Это очевидно. Поэтому война и дальше будет продолжаться. В Центре противодействия дезинформации заявляют, что у врага есть ресурсы на 2025-2026 годы для ведения активных наступательных действий. Возможно, ресурсов хватит и не до конца 2026 года, но следующий год, по мнению ЦПД, будет достаточно динамичным в плане попыток врага атаковать", — говорит Селезнев.

И добавляет: "Мы во многом зависим от европейских партнеров, но хотя бы часть потребностей своей армии закрываем собственными силами".

Будут предвестники или возможно резкое окончание

На этот вопрос Владислав Селезнев отвечает так: "Я помню предыдущие 25 режимов перемирия, которые заключались и подписывались должностными лицами. Ни разу эти перемирия не работали. Все мы ждем хороших новостей, но не стоит тешить себя иллюзиями, учитывая позицию Путина и его окружения".

Начало, когда говорят о финише

Селезнев в очередной раз напоминает, что по наследству от СССР России осталось гораздо больше бронетехники, чем нам.

"Но нынешняя война — это война дронов. Они являются вспомогательным средством для уничтожения в том числе бронетехники. Эта война демонстрирует, что не существует танка, который был бы полностью защищен от ударов дронов. Уже сейчас мы видим снижение числа бронетехники у россиян. Они чаще применяют автомобильную технику. Она также уничтожается. Будут атаковать пешком, потому как Путин не отказывается от своих планов. Он почему-то уверен, что силой оружия сможет захватить всю Украину", — говорит Селезнев.

И высказывает собственное мнение относительно дальнейшего хода событий: "Стремление Путина захватить четыре региона — Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области — это начало его пути. Не стоит тешить себя иллюзиями".

Ранее сообщалось о том, что Зеленский предупредил о большом наступлении Путина.

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