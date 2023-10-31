Сколько еще будет продолжаться война в Украине: оценки политиков, экспертов и мира

Аналитики допускают завершение горячей фазы войны в последующие годы, однако это не означает автоматического прекращения обстрелов. В то же время, Байден убежден, что Путин уже проиграл эту войну.

Война в Украине не закончится в 2023 году и это становится все более очевидным. Политики и эксперты дают разные оценки сроков завершения войны – до 2024-2026 годов. В то же время звучат призывы к украинцам готовиться к затяжному противостоянию с Россией.

На сколько затянется война в Украине – читайте на ТСН.ua.

Сколько будет продолжаться война в Украине – что говорят власть, ВСУ и разведка

Летом президент Украины Владимир Зеленский сказал, что верит в победу в войне до следующего саммита НАТО. Этот саммит запланирован на середину 2024 года.

Осенью Зеленский заявил, что война может завершиться даже в 2023 году, если у Украины будет продвижение на поле боя, если ВСУ будут давить на врага и полностью сломают его моральный дух.

"Это может быть и в следующем году: замедление процессов на фронте, блэкауты в Украине. Каждые такие вещи убивают возможности политического урегулирования войны. Потому что снова приближается зима, Россия может поступать так, и такие шаги могут изменить положение полностью. Тогда Россия постоянно будет в процессе получения разных ответов от Украины", – рассказал президент.

В августе вице-премьер Ирина Верещук призвала украинцев настроиться на длительную борьбу, подготовиться к длительной и тяжелой войне.

"Сколько еще будет продолжаться война? Мы должны быть честными. В этой войне путь к победе будет долгим и тяжелым. "2-3 недели", "до конца года", "следующей весной" – все это неправда", – предупредила Верещук.

В октябре начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что война не закончится в 2023 году. По его оценкам, Россия способна вести войну максимум до 2026 года.

"По оценке экономики, без особых проблем Россия может ее (войну – ред.) себе позволить до 2025 года. По количеству техники – до 2026 года максимум. Возможно, несколько быстрее, потому что происходящие сейчас у них темпы восстановления техники не такие высокие. То есть мы выходим с вами где-то на 2025 год. По человеческому ресурсу, очевидно, что им хватит надолго", – оценил Буданов.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов/Скриншот с видео

Первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк выразил надежду на победу в войне в 2024 году. Он также отметил, что у Украины есть и свои ракеты, и с помощью партнеров государство сможет перегнать Россию в техническом оснащении.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что Россия постарается заморозить войну, как пыталась это делать с начала первых дней войны и в 2014 году, и особенно после начала полномасштабной открытой агрессии.

В свою очередь глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что страна-агрессор собралась воевать против Украины до 2025 года.

"Продолжаем наращивать боевую мощь, в частности путем поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта "специальной военной операции". Последовательная реализация мер плана деятельности к 2025 году позволит достичь намеченных целей", — убежден Шойгу.

Когда закончится война в Украине – оценки экспертов

Военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.ua рассказывал, что на сегодняшний день в мире есть только два человека, которые более или менее точно могут ответить, когда закончится война: президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин. У США есть свой сценарий войны в Украине, поэтому они так дозированно дают оружие, чтобы не допустить быстрого и полного разгрома РФ на поле боя.

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"Вероятнее всего, США будут тянуть к старту предвыборной кампании Джо Байдена. А это – конец весны и начало лета 2024 года – начало избирательной гонки в США. Вот на эту дату я бы ориентировался на возможное время окончания войны", – сказал Жданов.

Военный эксперт Андрей Крамаров считает, что активная фаза войны будет продолжаться в течение всего 2024 года, и Украина освободит большую часть территорий.

"Дальше, я думаю, что война все же будет переходить в фазу конфликта – регулярные ракетные обстрелы, определенная линия фронта, однако она не будет масштабной. Это будет чем-то похоже на то, как было до февраля 2022 года. Это произойдет где-то в начале 2025 года года", – прогнозирует Крамаров.

Шансов на то, что война будет окончена в 2023 году, почти нет, отметил координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник. Он добавил, что многие прогнозируют интенсивные бои в 2024 году.

"Это прогнозы и сценарии, строящиеся исходя из тех данных, которые есть на сегодня. Априори нельзя учесть то, что называют "черными лебедями". Например, кто реально мог прогнозировать события, которые произойдут в Израиле? Все тренды, которые можно просчитать с определенной степенью вероятности, иногда поворачиваются в другую сторону, и все меняется очень динамично", – объяснил эксперт.

Украинские военные на бронетехнике / Фото: Getty Images

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко спрогнозировал в комментарии ТСН.ua, что в 2024 году ВСУ могут перейти к освобождению Крыма, однако аналитик не уверен, что этим война закончится.

"Я считаю, что в 2024 году война еще будет продолжаться. Поэтому нужно, чтобы морально, психологически люди были к этому готовы. На это нужно смотреть как оно есть: рационально и логично", – призвал Коваленко.

В то же время военный эксперт Сергей Грабский в начале октября объяснил, что в случае развала южного фронта россиян будут созданы предпосылки для дальнейшего освобождения восточных территорий Украины. Если же ВСУ не удастся продвинуться в направлении Токмака-Верхнего Токмака, то автоматически война будет продолжаться как минимум до конца 2025 года.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Неожиданные прогнозы от Грабского: когда закончится война и какие главные предпосылки?

Похожую оценку дал израильский военный эксперт Давид Гендельман. По его словам, если во время контрнаступления ВСУ не смогут выйти к Азовому морю и разорвать сухопутный коридор врага в Крым, Украину может ожидать долгая война на истощение.

Журналист и публицист Виталий Портников считает, что война может закончиться либо временным перемирием уже в 2024 году, либо противостояние станет войной низкой интенсивности и продлится еще несколько лет.

"Война высокой интенсивности изменится к низкой. И даже если не изменится, закончится эта война каким-то перемирием в ближайшие год-два. В любом случае война низкой интенсивности, учитывая, что у диктатур будут другие интересы, позволит нам уменьшить количество жертв и начать развиваться", – спрогнозировал Портников.

А экс-советник ОП Алексей Арестович вообще считает, что острая фаза противостояния России с Украиной будет продолжаться до 2035 года. В то же время, он не исключил, что эта фаза может быть без применения оружия, то есть может наступить прекращение огня.

Сроки продолжительности войны в Украине: оценки западных СМИ и политиков

Еще весной американское издание The Washington Post со ссылкой на "слитые" в Сеть тайные документы Пентагона сообщило: США считают, что война в Украине будет продолжаться и в 2024 году. К тому времени ни одна из сторон не сможет одержать победу.

"Переговоры о прекращении конфликта маловероятны в течение 2023 года при всех рассмотренных сценариях", – говорится в секретном документе.

В августе издание Times отметило, что война в Украине затягивается, поэтому следует разрабатывать долгосрочные планы поддержки государства, "которые, возможно, наконец-то создадут условия для рассмотрения возможности мира".

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"Прогнозирую, что война будет продолжаться до конца 2023 года и, возможно, до конца 2024 и 2025 годов. Поэтому для западных правительств так важно отказаться от краткосрочного характера и принять долгосрочную стратегию относительно будущего Украины", — считает популярный американский военный аналитик, эксперт CNA Майкл Кофман.

В то же время, издание Financial Times со ссылкой на аналитиков предупреждало летом, что президент РФ Владимир Путин готовится к еще большей и продолжительной войне против Украины. Об этом могут свидетельствовать внесенные в закон о мобилизации изменения: увеличение призывного возраста до 30 лет; запрет на выезд призывников со времени появления повестки в реестре; увеличение штрафов за неявку в военкомат.

"И Украина, и ее западные сторонники начинают осознавать, что это будет жестокая война на истощение. ... Но, к сожалению, ни Украина еще не готова, ни ее западные партнеры. Все они все еще сосредоточены на контрнаступлении", — говорилось в сентябрьской статье издания The Economist.

Авторы материала посоветовали пересмотреть военную стратегию Украины и управление экономикой государства. Вместо стремления к победе в войне и восстановлению целью должно быть обеспечение выносливости Украины для ведения длительной войны и одновременно процветания.

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По мнению американского политтехнолога Джейсона Джей Смарта, война в Украине закончится тогда, когда произойдет какое-то изменение в Кремле. Пока там находится Путин – этого не произойдет. Смарт объяснил, что даже если завтра будут освобождены все территории Украины, президент РФ легко может еще бомбить Украину.

"Значит экономического развития Украины не будет. Война – это симптом, но болезнь – это Владимир Путин", – подчеркнул политтехнолог.

В сентябре генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "большинство войн продолжаются дольше, чем ожидалось, когда они только начинаются. Поэтому мы должны готовиться к длительной войне в Украине".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг / Фото: Associated Press

По мнению президента США Джо Байдена, война в Украине не продлится годами. Он пояснил, что Россия не может поддерживать войну вечно, прежде всего, учитывая ее ресурсы и потенциал.

"Номер два: я думаю, что сложатся обстоятельства, при которых, в конце концов, президент Путин решит, что это не в интересах России – экономически, политически и в других – продолжать эту войну", – заявил Байден.

"Нет никакой возможности, чтобы он (Путин – ред.) выиграл войну в Украине. Он уже проиграл эту войну", – убежден американский лидер.

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