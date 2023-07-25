Сколько еще будет продолжаться война в Украине: военный эксперт дал прогноз

Коваленко предполагает, что война в Украине продлится еще минимум полтора года.

Полномасштабная война на Украине не закончится до конца 2023 года. В 2024 году наши военные могут перейти к освобождению временно оккупированного россиянами полуострова Крым.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии сайту ТСН.ua.

Однако он не уверен, что именно этим война закончится.

"Я считаю, что в 2024 году война еще будет продолжаться. Поэтому нужно, чтобы морально, психологически люди были к этому готовы. На это нужно смотреть, как оно есть: рационально и логично”, – говорит он.

Коваленко предполагает, что сейчас Украина условно находится посреди войны. По его словам, она продлится еще минимум полтора года – это оптимистичный сценарий.

“Но эта стадия сейчас – это продолжение освобождения наших территорий, но будет и стадия “после войны”. Россия так или иначе не будет оставлять свои планы по захвату Украины и реваншизм свой будет пытаться продолжать и дальше", – говорит он.

Полномасштабная война России против Украины по состоянию на 25 июля длится уже 516 дней или один год и пять месяцев.

Напомним, что запад и США не верят, что полномасштабная война России против Украины может закончиться в этом году. Но в Офисе президента Украины более оптимистичны. Советник главы ОП Михаил Подоляк убежден, что война закончится раньше 2024 года.

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