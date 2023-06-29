Сколько еще будете воровать: как взяточники и коррупционеры обогащаются во время войны

Барабаны, сковородки и конструкторы для укрытий, пиво для работников АЭС и другие сомнительные закупки, громкие коррупционные скандалы и задержания – несмотря на войну, некоторые решили обогатиться и набить собственный карман.

Последние громкие коррупционные скандалы, возмутившие украинцев, собрал ТСН.ua.

Скандал в Киеве: барабаны для укрытий и золотой песок

В столице для укрытия закупили очень "необходимые" вещи – барабаны, скоровородки и детские конструкторы.

Как свидетельствуют данные в системе ProZorro, Днепровская РГА закупила для бомбоубежищ 306 барабанов стоимостью от 1900 до 3960 гривен за один на общую сумму почти 900 тыс. грн.

18 июня глава Днепровской РГА Павел Бабий заявил о расторжении соглашения на закупку 306 барабанов за бюджетные средства.

"Вы представьте себе, 300 барабанов! Это что, на 300 подвалов должно сидеть по ребенку и барабанить во время воздушной тревоги? Или представьте такое: вы спускаетесь во время тревоги в подвал, прислушиваетесь, не хлопает в небе, а тут кто-то начинает рядом бить по барабану. Подобное – это просто абсурд. Проверки расходов бюджетных средств районами продолжаются. Пока мы говорим о самом феерическом, но там есть сплошная коррупция, которую мы тоже видим. Ведь когда интересуемся стоимостью приобретенного, то оказывается, что там минимум 40%" закопано", – рассказал депутат Киевсовета Леонид Емец, возглавляющий временную контрольную комиссию по проверке использования бюджетных средств для обустройства укрытий.

Тендер на барабаны для укрытий Киева/Скриншот

Также Днепровская районная госадминистрация закупила конструкторы более чем на 900 тысяч гривен. Наборы были приобретены для игры и обучения в укрытиях во время воздушных тревог.

А чиновники одного из учебных заведений Днепровского района Киева закупили для укрытий электрические овощерезки на 130 тыс. грн, электрическую сковороду за 720 тыс. грн и пароварку почти за 500 тыс. грн.

Что же это за дорогущие барабаны и сковородки для укрытий и почему не стыдно закупщикам

Однако злоупотребление на закупках для укрытий – это еще далеко не все подвиги столичных чиновников.

Песок для закрытых пляжей

19 июня киевляне узнали о скандальном тендере на закупку песка для семи городских пляжей на 6,5 млн грн.

Отметим, что из-за военного положения официально пляжи города закрыты. Поэтому жители столицы удивляются, зачем тратить столько денег на песок, который фактически никому не нужен.

"Если не делать подсыпки пляжей песком, то будет продолжаться разрушение экологического состояния в пределах Киева на наших водных зонах. И что потом скажут эти люди и активисты? Я считаю, если мы не открываем сезон, то самое время сейчас выполнять эти работы", – объяснил в свою очередь директор КП "Плесо" Вячеслав Савицкий.

Киевщина не отстает от столицы

В Киевской области тоже обнаружили удивительные тендеры. В частности, "отличился" Борисполь. Там решили потратить почти 52 млн на уборку закрытого аэропорта и 5 млн – на строительство большого флагштока.

Пресс-служба аэропорта "Борисполь" оправдывается, что, несмотря на то, что аэропорт не работает, "существует необходимость в поддержке в надлежащем состоянии производственных помещений, поскольку в очень малом процентном отношении, аэропорт функционирует".

Пиво для АЭС

Ровенская атомная станция объявляла тендер на закупку пива. Для АЭС планировали закупить 812 бутылок пива разных сортов, на что планировалось потратить почти 20 тыс. гривен.

Доставить товар на АЭС поставщик должен до 29 декабря. Поэтому в Сети предполагали, что алкоголь закупают к новогодним праздникам.

После огласки в СМИ, на АЭС заявили, что торги на закупку солодового пива отменены.

Скандальный стадион на Волыни

На Волыни скандал вокруг стадиона. На его ремонт власти городка Киверцы решили выделить 145 миллионов гривен. Об этом стало известно из двух тендеров, обнародовавших в системе закупок "Прозрачно".

Опять же после огласки в СМИ два тендера на строительство футбольного поля и беговых дорожек отменили.