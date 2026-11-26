Военные аналитики назвали сценарии того, сколько еще может продолжаться война в Украине / © ТСН

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Война в Украине, несмотря на предположение отдельных американских переговорщиков о том, что последует после нее, может затянуться еще даже не на год — такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказали военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко и военный блогер Сергей Мисюра.

Аргументируя свой вывод, учитывая нынешние реалии, Александр Коваленко считает, что события, скорее всего, будут развиваться следующим образом: «Считаю, что в 2027 году завершения войны также не состоится, но не исключено, что могут начаться более прагматические, рациональные действия на дипломатическом треке. И как раз в дипломатическом вопросе может произойти изменение положительного характера. Не исключено, что это произойдет во втором полугодии 2027 года. Однако при этом война не будет завершаться в течение 2027 года. Во всяком случае и в 2028 году боевые действия также будут продолжаться. Насколько интенсивно — это другой вопрос».

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Коваленко также задал важный вопрос и ответил на него: «Будет ли максимально интенсивная наступательная кампания со стороны РФ? У меня есть большое сомнение. Если только в России не будет проведена всеобщая мобилизация. Если этого не произойдет, то в 2027 и 2028 годах продолжатся контратаки, контрнаступательные операции Украины с постепенным, пошаговым, а на некоторых локациях даже очень быстрыми и большими освобождениями территорий. Но преимущественно на тактическом уровне, то есть освобождение небольшими шагами. То есть огромные сомнения, что завершение войны состоится в 2027 году».

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По его мнению, на фронте Россия не может решить свои глобальные задачи, поскольку ей не хватает многих комплексных параметров.

Мобилизация в России: чего ждать дальше

По мнению Коваленко, РФ не хватает адаптивности к реалиям.

«Решений у них просто нет. Очень важный момент — у российской армии нет технологического, инженерного развития военно-промышленного комплекса, который мог своими решениями полностью переломить ход войны. Вообще. Они действуют в рамках тенденций. Они не имеют возможности создать какое-то супероружие, которое полностью изменило бы ход войны. Так что в этом вопросе у них тупиковая ситуация. Но в этой обстановке они могут использовать элемент шантажа, открывая второй театр боевых действий. Против Европы. И таким образом давить на Украину через Европу, которая оказывается в угрозе полномасштабной войны. Такой сценарий действительно может быть использован. А так, в принципе, я не вижу чего-то масштабного, чем могла бы угрожать Россия Украине, кроме общей мобилизации в РФ, которая увеличит количество личного состава», — говорит аналитик.

И продолжает: «Но и это стало серьезным вызовом Путину. Он понимает, что если начнется классическая всеобщая мобилизация с репрессивными методами, то есть регионы, которые будут против этого. К примеру, Дагестан, Ингушетия. Если будет сделана какая-нибудь индульгенция для Северного Кавказа, то сразу выступит против, например, Татарстан. Мол, почему одним можно иметь индульгенцию от мобилизации, а другим нет. Поэтому такие процессы могут иметь цепную реакцию, поэтому Путин тормозит их. Если в России проводить всеобщую мобилизацию, то ее нужно чем-то усиливать. Например, призывами к войне с НАТО».

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Кроме этого Коваленко высказывает мнение, что сейчас одним из приоритетов для России являются воздушные удары по тыловым территориям Украины.

«В то же время ситуация на фронте для россиян только усугубляется. Кроме операции Третьего армейского корпуса «Вивальди», есть другие наши успехи, о них еще будет официально сообщаться. Другими словами, сейчас у россиян на фронте возникает много проблем, поэтому они пытаются ограничить нас в энергетических и многих других вопросах. Они рассчитывают, что украинский народ выйдет на протесты с требованиями вернуть свет, тепло и другое», — говорит Коваленко.

Война в Украине: возможны ли энергетическое или морское перемирие

По мнению Коваленко, в перспективе возможны локальные перемирия.

«Но не долгосрочные. До тех пор пока не завершится война, долгосрочного перемирия быть не может. Локальное перемирие возможно при условии, если Россия будет получать „по зубам“ гораздо серьезнее, чем сможет этому противодействовать. Россия понимает язык силы, если мы с ней не будем говорить таким образом, то будем уступать. „Бесхребетность“, пассивность мотивирует Россию действовать дерзко и агрессивно», — уверен он.

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Война в Украине: есть ли признаки окончания

В свою очередь, военный блоггер Сергей Мисюра в комментарии ТСН.ua выразил мнение, что признаков ни остановки войны, ни ее замораживания он не видит.

«Количество уничтоженных россиян растет, количество обстрелов со стороны России растет», — говорит он.

Комментируя заявления американских политиков о возможном завершении войны, Мисюра предположил: «О том, о чем они договорятся, мы будем знать в последнюю очередь. Но пока видно, что к остановке на поле боя ситуация не приближается. Если Россия проведет принудительную мобилизацию, то сможет компенсировать потери, но РФ думает о рисках из-за этого. Пока у России ресурсы есть, поэтому в глубокий минус по потерям она не уйдет. Но из-за состояния экономики возможно уменьшение выплат».

По его мнению, локальные перемирия россиянам сейчас невыгодны.

«Какой может стать для нас зима? К примеру, следующая большая комбинированная атака возможна в начале декабря. Считаю, что у окупантов есть план начинать месяц с этого. Не хочу быть правым в этом, но это возможно. Но и мы уже начали влиять на это: есть поражение трех российских пусковых установок для запуска ракет. Поэтому масштаб следующей атаки может быть меньше предыдущей. Думаю, что до сотни выпущенных ракет россияне не дотянут. А вот по мостам и энергетике, думаю, они и дальше будут пытаться бить», — резюмирует Сергей Мисюра.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Джонсон назвал условие, при котором войны в Украине могло не быть. Борис Джонсон подверг критике западную стратегию в Украине и назвал главное препятствие на пути к миру.

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