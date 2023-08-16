Крым станет островом: сколько еще протянет "мост Путина" и что будет после его уничтожения

Вражеская переправа уже сейчас работает всего на 50%, а о ее ремонте даже не упоминают.

Крымский мост – снова в центре внимания. В СБУ рассказали подробности июльской атаки на мост уникальным надводным дроном "Морской младенец". Переправа все чаще дымится или закрыта для движения транспорта. Как утверждают эксперты, мост не выдерживает нагрузок – логистика окупантов на нем значительно замедлена. Незаконно построенное российское сооружение должно пойти ко дну Керченского залива – в этом убеждены украинцы.

Сайт ТСН.ua выяснял, что нам даст уничтожение Крымского моста и достаточно ли он поражен уже сейчас.

Эксперты говорят, что враг усиленно охраняет Крымский мост. Если раньше возле него в Керченском проливе дежурило 1-2 российских корабля, то сейчас их там меньше 10 не бывает.

Крым – станет островом

По словам военного эксперта Игоря Романенко, Крымский мост – серьезный элемент логистического обеспечения войск врага на территории Крымского полуострова и вражеских воинских частей на юге нашей страны.

"Если под огневым влиянием перерезать обеспечение по суше всего необходимого для ведения боевых действий, а также перебить мосты — железнодорожный и автомобильный в районе Чонгара, плюс железнодорожный и автомобильный Крымский (Керченский) мост, тогда полуостров превратится в "логистический остров Крым". Все это позволит значительно уменьшить потенциал обеспечения войск противника. А это, по законам ведения войны, означает, что увеличится потенциал для действий Сил обороны Украины", — рассказывает сайту ТСН.ua Игорь Романенко, генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генерального штаба ( 2006-2010 гг.).

Мост усиленно охраняют / Фото: Associated Press

Эксперт добавляет, что по Крымскому мосту уже было осуществлено три серии нанесения ударов. Кстати, из Керчи есть паромная переправа. Ее, по словам Романенко, тоже нужно уничтожить, чтобы у врага не было возможности ею пользоваться. Тогда оккупантам придется использовать только десантные корабли для доставки грузов, вооружения и боеприпасов в крымские части. Но и десантные корабли россиян уже становятся целями для украинских надводных дронов.

"По Крымскому мосту уже били трижды, что на время его выводило из рабочего состояния, но полностью переправу уничтожить пока не удалось, ее усиленно охраняют — с воздуха вражеская ПВО, а с моря корабли, используют также боновые заграждения. Поэтому, думаю, задача по его уничтожению еще впереди ", – рассказывает сайту ТСН.ua Игорь Романенко.

Кстати, после третьего удара по Крымскому мосту, россияне даже перестали угрожать Украине местью, что делали с пеной на устах после первого и второго попадания.

С октября без железнодорожного пути

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" отмечает, что с октября прошлого года по сегодняшний день на Крымском мосту не работает железнодорожный путь.

"На Крымском мосту не работает один железнодорожный путь. Кроме этого, на нем не работает одна из автомобильных дорог. То есть мост в целом работает, но 50 на 50 процентов. Тем самым он уменьшил свои возможности по обеспечению российских оккупантов в круглосуточном режиме силами и средствами, техникой и прочим. Мост свои функции выполняет не на полную мощность. Через некоторое время, я более чем уверен, мост еще уменьшит свою функциональность, также я не исключаю, что он вообще может перестать функционировать", — рассказывает сайту ТСН.ua Александр Коваленко.

Взрывы на Крымском мосту 12 августа

Какая перспектива у десантных кораблей врага

Военный эксперт добавляет, что это обязательно сыграет в пользу ВСУ.

"Остановятся поставки техники, боеприпасов, горюче-смазочных материалов. И оккупантам нужно будет все это получать из Таганрога на Бердянск через Азовское море или по суше через Мариуполь на Бердянск и Мелитополь. Также они могут выбрать путь через Азовское или Черное море с развертыванием паромных переправ и больших десантных кораблей для транспортировки всего необходимого. Если они выберут такой путь, то у них обязательно возникнут риски. Ведь российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер "SIG" уже продемонстрировали, какие именно могут быть для них риски ", — объясняет Александр Коваленко.

Мост будет стоять не долго

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Крымский мост недолго будет служить оккупантам.

"Перспектива удара по Крымскому мосту есть. Скорее всего, она будет реализовываться уже в ближайшее время. Почему? Мы начали более активные боевые действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях. И это могут быть связаны между собой события", — рассказывает сайту ТСН.ua Олег Жданов.

"Младенец" и 850 кг взрывчатки

Жданов добавляет, что надводный морской дрон "Морской младенец" — экспериментальная разработка СБУ.

"Он оборудован несколькими средствами связи. Дрон достаточно устойчив к российским средствам радио-электронной борьбы. Но самое главное его преимущество – это мощность. Он несет на себе 850 килограммов взрывчатки. Дрон был направлен в опору Крымского моста. Эффект превзошел себя – россияне заявили, что за несколько месяцев возобновят переправу, позже сообщили, что работы затянутся до декабря, а теперь вообще молчат на эту тему. Почему? Потому что если опора моста получила хотя бы частичное разрушение, то восстановить ее несущую способность будет очень и очень сложно", - отмечает Олег Жданов.

Морские дроны "SeaBaby", то есть "Морской младенец"/фото СБУ

Возможна повторная атака

Эксперт убеждает, что на этом удары по вражескому мосту не прекратятся.

"Думаю, что есть перспектива дальнейшего применения дронов по мосту. Если у нас сделают хотя бы еще несколько таких дронов, то я думаю, что сразу будет повторная атака. Также хочу отметить, что департамент, занимающийся разработкой и производством морских дронов — отдельный департамент в СБУ. Он создан по инициативе Василия Малюка, главы СБУ, который лично занимается работой департамента. Поэтому у нас есть все шансы, что они что-то придумают по Крымскому мосту", — заключает Олег Жданов.

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Как ранее сообщал сайт ТСН.ua, для поражения десантного корабля "Оленегорский горняк" и танкера "SIG" были использованы два отдельных надводных дрона, в каждом из которых было по 450 килограммов боевой части. А Крымский мост в июле этого года повредили морские дроны "SeaBaby", то есть "Морской младенец". Они оборудованы боевой частью 850 кг.

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