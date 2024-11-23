Сколько еще у России потенциала для такой войны: бригадный генерал ответил

Мы идем к тому, что сводим войну с Россией вничью, несмотря на определенные территориальные потери и отступления наших войск. Есть шанс окончить войну силовым путем, а не только дипломатично.

Об этом в интервью ТСН рассказал командующий ДШВ, Герой Украины, бригадный генерал Игорь Скибюк.

“Нужно продержаться, организоваться, использовать потенциальные возможности нашего преимущества. То, что россияне делают, для меня они показывают не свою силу, а свою слабость. Продержаться в этом году. Мы идем к тому, что возводим в ничью, несмотря на определенные территориальные потери и отступления наших войск. В общем противник не может воплотить свой оперативный план. Этот год для меня похож на 1943 год, если по аналогии со Второй мировой войной", — говорит военный.

По его словам, сегодня следует сконцентрироваться и делать прогнозы военного развития ситуаций.

“К сожалению, это не происходит быстро. Россияне большие, мощные, но у них много слабых мест. Мы больше и скорее развиваемся, адаптируемся. У них достаточно много проблем и вопросов. И даже наличие большого количества пехоты не обеспечивает их стопроцентное преимущество. Я вижу такие возможности, но они не могут быть реализованы быстро", – рассказал Игорь Скибюк.

Напомним, военный ответил, почему украинские войска стоят на фронте "до последнего".

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ГЕНЕРАЛ СКИБЮК ответил, куда дотянется украинское оружие и что будет с Курщиной — ЭКСКЛЮЗИВ

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