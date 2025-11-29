ТСН в социальных сетях

Эксклюзив ТСН
513
1 мин

Сколько еще украинская армия будет удерживать Покровск: что говорит командующий ДШВ

Если бы ВСУ не провели Добропольскую операцию, враг бы отрезал Покровск и весь Донбасс, отметил Олег Апостол.

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Бои за Покровск

Бои за Покровск / © ТСН

Командующий ДШУ Олег Апостол сообщил, сколько еще украинская армия будет удерживать Покровск.

Об этом сказал Апостол в интервью ТСН в рамках телемарафона.

«На данный момент Покровск держится. Есть трудные моменты, логистические — противник противодействует. Но никто не говорит, что у нас там все просто, потому что это война. Противник тоже создает какие-то моменты, угрозы. Сейчас угрозой будет 76-я дивизия (армии РФ — ред.). Но держимся и будем максимально держать Покровск, сколько это возможно. Потому что он для нас важен», — отметил он.

Олег Апостол подчеркнул, если бы ВСУ не провели Добропольскую операцию, враг отрезал бы Покровск и весь Донбасс.

«Но обратите внимание, если бы не было Добропольской операции, а мы бы пошли на Покровск, то нас отрезали бы: и Донбасс отрезали бы, и отрезали бы Покровск. Поэтому я считаю эти решения очень правильными», — подытожил он.

Напомним, Олег Апостол рассказал, что Силы обороны Украины не дали россиянам отрезать всю Донецкую область, как они хотели во время наступательной операции на Добропольском направлении.

