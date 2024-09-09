Сколько европейцев готовы защищать свою страну в случае нападения: результаты опроса удивляют

Только треть граждан ЕС готова защищать свои страны в случае вторжения вражеских войск. Об этом свидетельствует опрос, проведенный в прошлом году международным центром "Галлап". После вторжения России в Украину отдельные европейские армейцы и министры обороны решили — пора на всякое готовить общество к обороне. Для молодежи устраивают целые каникулы в рядах вооруженных сил.

Как девушки и парни в странах ЕС овладевают армейским делом и готовы ли давать отпор агрессору — в сюжете Оксаны Ткаченко.

Чешские студенты – обычные ребята, решившие провести целый месяц вместо летнего отдыха на пляже в жару – изучая основы военного дела. Обучение продолжается в специальной зоне в почти ста километрах от Праги.

Военные учения в Чехии

Эту пилотную программу чешские вооруженные силы создали для популяризации армии среди молодежи.

"Ношение этой униформы вызывает чувство гордости, особенно у молодых людей. И учитывая все, что происходит в мире, я считаю, что Министерство обороны и правительство решили создать эту программу, бесспорно, хорошая идея", - говорит 18-летний студент старшей школы Джон Дунка.

В Чехии годами не могли достичь целевых показателей рекрутинга. К примеру, в 21 году армия была укомплектована лишь на 56 процентов, после полномасштабного вторжения России в Украину этот показатель подскочил на 30 процентов. Но все еще не дотягивает до 100. Потенциальная угроза Кремля заставляет Прагу активизировать свои усилия и готовить население давать отпор агрессору.

Прага

"У нас есть мобилизационный вид войска. Поэтому, если в будущем произойдет что-то не так, мы должны быть готовыми как нация, не только как солдаты, а как нация", - говорит инструктор чешской армии Михал Бака.

В Польше программа очень напоминает чешскую, а называется «Каникулы с армией». В течение 28 дней все граждане в возрасте от 18 до 35 лет независимо от пола могут пройти базовую военную подготовку. Один из инструкторов курса - командир взвода польской армии Виктор Маргаш рассказывает, что теперь желающих присоединиться к армии стало больше.

"Молодежь идет на военную службу по разным причинам. Они у всех разные. Но финансово это оказывается достаточно привлекательно", - говорит Виктор Маргаш.

Кристиан Длубиш и Наталья Малкевич - студенты этой летней программы, признаются, что одной из причин присоединиться к рядам вооруженных сил стала именно война в Украине.

Варшава уже увеличила расходы на оборону до 5 процентов ВВП, в отличие от предыдущих трех. На треть планирует увеличить и количество армии - с двухсот до 300 тысяч солдат. Но критики инициативы уже выражают сомнения относительно реалистичности этой идеи. Только в прошлом году службу в вооруженных силах Польши оставили рекордные 9 тысяч профессиональных солдат. И эта тенденция сохраняется во многих западных странах.

Международная ассоциация «Гэллап» провела опрос в 45 странах и пришла к таким выводам. Стать на защиту родины в Штатах готовы менее половины опрошенных. И лишь треть в странах ЕС. Самые низкие показатели - менее 30 процентов в Германии, Италии, Австрии, Испании и Болгарии. Для сравнения - в Индии этот показатель достигает 73 процентов. В Армении - 96. А в Саудовской Аравии - 94 процента.

Сколько граждан разных стран готовы защищать Родину

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