Сколько граждан Китая воюет против Украины: первые шокирующие подробности

Пленный китайский военный

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Украинские спецслужбы установили личности граждан КНР, которые служат в вооруженных силах РФ или проходят отбор на службу в рядах российской армии.

Об этом представители спецслужб сообщили ТСН.ua.

Стали известны имена китайцев, взятых в плен

В частности, обнародованы имена двух граждан Китая, которых Силы обороны Украины взяли в плен. Это Ванг Гуанцзюн (Wang Guangjun) 1991 года рождения и Чжанг Ренбо (Zhang Renbo) 1998 года.

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В целом украинским спецслужбам известны данные более 140 китайских граждан, которые уже заключили контракт, прошли подготовку и служат в вооруженных силах России преимущественно на рядовых должностях: стрелки, штурмовики, водители, операторы FPV-дронов.

На военную службу их отбирали преимущественно в Москве, а также в Санкт-Петербурге, Ростове и Тамбове. Часть из них окончила подготовку осенью прошлого года и отбыла в воинские части. По меньшей мере, пятеро из них уже считаются пропавшими без вести.

Также на данный момент 13 китайцев проходят отбор в состав ВС РФ. Их возраст колеблется от 19 до 45 лет.

Наемники — или это политика Пекина

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, Украина пытается установить мотивацию китайцев участвовать в военных действиях против Украины: они просто наемники или это политика Пекина.

«Пока нет ответа на этот вопрос. Будем работать над этим. Мы просто фиксируем благодаря данным и деталям, которые у нас есть, что Китай на уровне официальных представительств знал об отправке. Мы не говорим, что кто-то дает такую команду, у нас нет такой информации. Но мы фиксируем, что они это знали. Мы фиксируем, что это граждане Китая, они воюют против нас, используют оружие против украинцев на территории Украины. Их мотивация — деньги или нет, политика и т.д. — мне пока неизвестна. Но будет известна», — сказал президент журналистам.

Что известно о непубличной реакции США

Также он отмечает, что США «очень сильно удивлены» участием китайцев в войне и «считают, что это недопустимо».

«Такие сигналы они нам передали. Министр иностранных дел на связи с китайской стороной. Пока нет дополнительной информации», — сообщил глава государства.

Напомним, недавно украинские военные впервые взяли в плен военных из Китая. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, военных КНР в подразделениях оккупанта значительно больше, чем двое.

Реакция Китая и РФ

В Пекине заявили, что проверяют данную информацию с украинской стороной.

В частности, спикер Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь во время брифинга заявил, что правительство Китая всегда просит граждан Китая держаться подальше от зон вооруженного конфликта, избегать какой-либо формы участия в вооруженном конфликте, и в частности, избегать участия в военных операциях любой стороны. «У таких претензий нет оснований», — подчеркнул дипломат.

Со своей стороны в Кремле уклонились от комментариев по поводу заявления президента Зеленского о взятии в плен двух граждан Китая, воевавших на стороне России.

«Я никак не могу прокомментировать эту информацию», — заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос про китайских пленных 9 апреля.