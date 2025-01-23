Сколько лет будет продолжаться война в Украине: Жданов сделал громкое заявление

Эксперт считает, что война в этом году не закончится, но в следующем году РФ исчезнет с политической карты мира.

Военный эксперт Олег Жданов сделал громкое заявление о завершении боевых действий на территории Украины. По его словам, в следующем году Россия вообще перестанет существовать, потому что имеет кучу внутренних проблем. В то же время у эксперта есть опасения относительно новых проблем, которые могут возникнуть у Украины. Все подробности – читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Что изменится после инаугурации Трампа

Подходит к концу первый месяц 2025 года. Именно этот год многие эксперты называли "переломным" и прогнозировали завершение войны на территории Украины. Однако военный эксперт Олег Жданов в комментарии сайту ТСН.ua высказал несколько иное мнение.

По его словам, активные боевые действия могут продолжаться в течение всего 2025 года. Впрочем, в 2026 году у Украины, вероятно, будет возможность закончить войну с Россией. Сколько нужно времени на окончание войны – сказать очень тяжело, потому что неизвестно, насколько будем сопротивляться мы или президент страны-агрессора Путин.

"Скорее всего, мы будем сопротивляться, потому что наступила эпоха "трампизма". Я думаю, вряд ли мы сможем получить какие-нибудь хорошие новости", – отметил эксперт.

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Жданов приводит в пример политику Трампа по отношению к Израилю.

"Там, в результате давления на Нетаньяху, команда Трампа добилась того, что Израиль фактически капитулировал перед ХАМАСом. Ни одна цель войны не достигнута. ХАМАС остается жив, остается руководителем, ХАМАС легитимизирован, поскольку он сторона договора. Израиль покидает территорию Газы, выводит войска. А еще будет договор сервитута, так называемый Филадельфийский коридор, который Израиль не будет контролировать. Еще и отдает заложников с коэффициентом 1:30, 1:50 в зависимости от статуса заложника 33 заложника меняют почти на полторы тысячи личного состава ХАМАСовцев и "Хезболлы".

Эксперт считает, что после инаугурации Трампа Украине будет "очень тяжело" — тем более что новый президент США хочет прекратить военную помощь Украине. По словам Жданова, Трамп хочет, чтобы Европа взяла на себя все расходы, а Соединенные Штаты не тратили бы ни одного цента как на поддержку нашей страны, так и вообще на войну и на восстановление.

"Так что сегодня я вижу перспективу не очень радужную для нас. Радуги мы здесь не получим, насколько я понимаю", – добавил Жданов.

Когда закончится война в Украине

По словам Олега Жданова, возможные сроки окончания войны в Украине будут зависеть от ситуации на линии фронта и в экономике.

"Для России — в экономике. Потому что на фронте у них ситуация, насколько мы видим, более-менее. Я не беру в расчет потери, для России это не проблема. Я имею в виду продвижение российских войск — мы до сих пор не можем его даже остановить", – сказал Жданов.

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Он подчеркнул, что именно экономика является действенным и болезненным рычагом давления на Россию.

"Как только они начнут "сыпаться", банковская и экономическая сферы, тогда Российская Федерация будет соглашаться на какие-то условия или компромиссы. А у нас наоборот — если экономика немного поднимается, мы разворачиваем производство, начинаем получать уже и собственное оружие", — пояснил эксперт.

В то же время у Украины проблемы на фронте, с мобилизацией, укомплектованностью личным составом и высшими органами системы военного управления.

"Никак не может фронт найти общий язык с Генштабом и Сырским. Такое впечатление, что они идут параллельными курсами и никак не могут пересечься. Вот у нас в этом проблема. Все будет зависеть от того, насколько мы устойчивы, насколько мы будем отстаивать свой суверенитет. А также от того будет давить Трамп на Россию или не будет. Я так думаю, что вряд ли будет. Это мое личное мнение", — заметил Жданов.

Как можно закончить войну в Украине

По словам Олега Жданова, судя даже по тем оценкам, которые сегодня дают американские издания, политологи и аналитики, Трамп выберет "корейский вариант" сценария завершения войны в Украине.

"Трампу безразлично. Он это показывает своим поведением и всеми своими действиями и высказываниями. Ему безразлично, где будут стоять войска. И безразлично, как закончится война. У меня дежавю такое маленькое, когда он сказал эту фразу на вечеринке, посвященной его инаугурации накануне — что он закончит войну и убережет мир от Третьей мировой", – сказал эксперт.

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По его мнению, основная идея Трампа по окончанию войны – просто прекратить стрелять.

"Мы с вами когда-то это уже слышали, в 2019 году. Зеленский начинал именно с этого. Трамп начинает с того же самого. Ему все равно там, где чья территория, где кто, кого побил, где кто, кому, что должен. Кстати, его окружение говорит, что никаких претензий, репараций — ничего не должно быть. Просто нужно прекратить стрелять. А это и есть корейский вариант. Судя по поведению и высказываниям Трампа, они будут продвигать его", – уверен Жданов.

Он отметил, что окружение Трампа говорит, что Украине нужно привыкнуть к мысли о потере ее территорий.

"Как говорил Лавров, как говорил Путин, Патрушев и все в РФ хором, что надо учитывать реалии на земле. Вот то, что они уже отвоевали. Я даже предположу, что Путин наберется наглости и потребует от Трампа, чтобы в административных границах, чтобы мы еще вывели войска, где они не успели захватить", – отметил Жданов.

Что будет с Курщиной

В то же время в комментарии "Главреду" Олег Жданов заявил, что если Трамп будет настаивать на замораживании войны по нынешней линии столкновения, то Курскую область могут обменять. По его словам, территории Курщины, которые сейчас удерживают украинские Вооруженные силы, вряд ли останутся под Украиной.

"Путин костьми ложится, но держит три плацдарма: один в Сумской области возле Журавлевки и два в Харьковской области. Вот вам и размен", – объяснил эксперт.

Он предполагает, что оккупированную РФ часть Харьковской области или все эти три маленьких плацдарма "обменяют" на Курскую область.

Есть ли возможность вернуть оккупированные территории

Тем временем президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не торгует территориями, поэтому нужно продолжать боевые действия. По мнению Олега Жданова, если мы стремимся вернуть территориальную целостность, нам ни в коем случае не следует соглашаться на прекращение огня без гарантий.

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"Потому что эта пауза... мы не перегоним Россию. Как сказал генсек НАТО Марк Рютте, за три месяца Россия выпускает оружия больше, чем все члены НАТО вместе за год. Понимаете, какие там безумные темпы? И вот дайте им передышку на полгода Так через полгода здесь армии будет миллион с танками, с бронированными машинами", — подчеркнул Жданов.

Сколько лет будет продолжаться война в Украине

Впрочем, по словам Олега Жданова, война не может продолжаться бесконечно годами. Во-первых, Трамп может решить перестать помогать Украине в войне с Россией.

"За чей счет мы будем воевать? Если США прекращают помогать. Вот осталось там 4 млрд — отдаст их Трамп или не отдаст. А потянет Европа или не потянет? Вот вопрос. За чей счет мы будем воевать?", – заметил эксперт.

Во-вторых, у Украины есть перспектива завершить войну в 2026 году. Военный эксперт заявил, что в 2025 году точно еще придется воевать, а в 2026 году может прекратить существование Российская Федерация, ведь у россиян уже есть серьезные проблемы.

"Они скрывают много вещей: эмиссию денег, инфляцию. Скрывают тем, что в ручном режиме через отдельные банки выдают беспроцентные кредиты военным предприятиям, а затем переводят его в разряд необратимого. Фактически в России надувают мыльный пузырь, который может лопнуть в любой момент. За неделю, за месяц, за полгода. Потому что золото кончается, золотой запас, нефти покупается меньше. Мы еще проходимся по военно-промышленным предприятиям огневыми ударами. Так что обвал Российской Федерации может наступить в ближайший год-два.

В такой ситуации остается главный вопрос – выдержим мы это или нет. По мнению Олега Жданова, украинцы могли бы выдержать, если бы сегодня государство развернулось в сторону обучения и патриотического воспитания общества плюс изменение порядка финансирования и мотивации для общества по защите страны. Военный эксперт добавил, что также следует кардинально реформировать украинскую армию.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "УКРАИНЕ БУДЕТ ОЧЕНЬ ТРУДНО!" Жданов сказал, когда кончится война!

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