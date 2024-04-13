Сколько людей хотят вернутся в Харьков: Терехов удивил цифрой

По его словам, в Харькове сегодня нет оттока людей.

Около 55% выехавших с начала полномасштабного вторжения людей хотят вернуться в Харьков уже к лету 2024 года.

Об этом в эксклюзивном интервью TSN.ua рассказал мэр города Игорь Терехов.

“Харьковчане всегда были сплочены. Сегодня мы стали более чутко относиться друг к другу, больше помогать друг другу. Стали одной семьей. Я очень хочу, чтобы после победы это сохранилось", – сказал Игорь Терехов.

По его словам, в Харькове сегодня нет оттока людей, несмотря на отключение света в результате российских обстрелов.

“Люди возвращаются. У нас нет оттока, невзирая на графики отключений. У меня есть определенная социология в отношении людей, которые уехали. 55% из них хотят вернуться к лету. Это очень много. Кто-то вернется, кто-то пока нет, потому что продолжаются отключения электроснабжения и обстрелы. Но когда будет безопасно и закрытое небо, вернется очень много людей. А после победы я уверен, что 95% харьковчан вернутся”, — Игорь Терехов.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео ТЕРЕХОВ: Как живет Харьков во время войны и будет ли новое наступление россиян? Сценарии окончания войны

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