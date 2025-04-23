Сколько людей потеряла Украина из-за войны России: демограф ошарашил цифрой

Сколько людей потеряла Украина из-за войны

Реклама

Из-за войны России против Украины наше государство могло потерять ориентировочно 8 миллионов человек.

Об этом в интервью ТСН.ua сказал Александр Гладун, заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ.

«По нашим оценкам, на начало 2025 года численность населения Украины в границах 1991 года составляла 34 миллиона человек, а демографические потери составили примерно 8 миллионов. Если же брать только подконтрольную Украине территорию, то по моим оценкам, численность украинцев составляет 29 миллионов, а демографические потери составили 13 миллионов», — сказал Александр Гладун.

Реклама

Демограф отметил, что жители оккупированных территорий, которые воюют против Украины, тоже несут потери.

«Из украинских граждан там были сформированы отдельные Донецкий и Луганский военные корпуса. Россияне послали эти военные формирования воевать против ВСУ. Так вот, этих военных корпусов практически уже нет, они уничтожены, а это тоже потери украинцев, как бы мы не относились к ним. Кстати, большая часть украинцев из Крыма тоже была привлечена в российскую армию. Они воюют и погибают на фронте», — пояснил он.