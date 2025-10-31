Сколько массированных атак еще может выдержать Украина: эксперт предупредил

Эксперт объяснил о последствиях российских атак / © ТСН.ua

Нардеп Алексей Кучеренко объяснил, что защита энергетической инфраструктуры зависит от ПВО.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

«Здесь все на 90% зависит от ПВО — пропустят или не пропустят. Должно быть достаточное количество ракет и средств для сбивания, надежная антидроновая защита. В условиях войны чего-то требовать от энергетиков нет смысла. Они свое дело сделают, потому что умеют ремонтировать, заменять оборудование. А остановить ракету, которая летит на их объект, они не могут, соответственно если ее не собьют — будет плохо. Кстати, она может попасть в машинный зал, в может просто упасть рядом», — сказал он.

А вот относительно имеющегося ресурса и насколько его хватит народный депутат говорит, что не хочет нагнетать и шокировать людей, отвечая, что ресурса мало или он на грани.

«В конце концов и так понятно: если постоянно бить по одному и тому же предмету, то его можно добить. Это как с машиной — раз разбил, второй, третий. Сколько она выдержит? Конечно, все зависит от того, как автомобилист ее разбил: в лобовом столкновении или просто где-то что-то зацепил, как ее ремонтировал. Но понятно, что если ее постоянно бить, она долго не выдержит. Где-то так и с энергетическими объектами», — заключает Алексей Кучеренко.

