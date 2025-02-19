Сколько молодежи возрастом 18-24 лет в Украине, чтобы заполнить ВСУ: у Зеленского назвали цифры

Потенциал 18-25-летних в Украине – 800 тысяч. Этого предостаточно, но это не значит, что мы хотим заполнить ими все должности в Вооруженных силах Украины.

Об этом в эксклюзивном интервью корреспондентке ТСН Юлии Кириенко рассказал экс-комбриг 93 ОМБр ВСУ, заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

"Очевидно, что этого предостаточно, но это не значит, что мы хотим заполнить категорией 18-24 все вакантные должности в Вооруженных силах. Этот контракт дает возможность людям, которые не подлежат мобилизации, по своему собственному желанию стать в ряды Вооруженных сил", – говорит Павел Палиса.

По его словам, подобный контракт будет разработан и для других категорий граждан.

“Все равно у нас есть люди, которые все-таки не зарегистрировались в “Резерв+”, кто-то вообще каким-то странным образом пропал из поля зрения или просто кто-то прячется. Для таких людей это тоже будет альтернатива. Я уверен, что это хорошая вещь. Это дает человеку выбор как минимум”, – рассказал заместитель руководителя ОП.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: МОБИЛИЗАЦИЯ С 18 ТАКИ НАЧАЛАСЬ?! Почему не всем заплатят по миллиону? Новые КОНТРАКТЫ ВСУ | ПАЛИСА

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