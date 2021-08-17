Сколько на самом деле стоит monobank и или соперник он мировым интернет-банкинга

Мировые аналоги украинского «банка без отделений» оцениваются от 19 до 33 миллиардов долларов.

В начале августа ряд СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили, что Альфа-Банк (который входит в Альфа Групп российского миллиардера Михаила Фридмана) может купить украинский Универсал Банк Сергея Тигипко вместе с его интернет-банкингом monobank. Хотя эту информацию быстро опровергли обе стороны, в сети вспыхнула дискуссия: сколько же на самом деле стоит первый в Украине банк без отделений.

15 августа соучредитель monobank Олег Гороховский в Facebook написал, что интернет-банкинг стоит более 1 миллиадра долларов и не продается. И добавил: сейчас ни один из украинских банков уже технически не может купить monobank, «эта «конфетка» по зубам только консорциуму иностранных инвесторов».

Оценка monobank от Олега Гороховского вызвала вопросы, причем не только у рядовых читателей, но и у экспертов и представителей банковского сектора: каким образом соучредитель банка вычислил, что monobank стоит именно миллиард долларов?

Реальная стоимость monobank две-три сотни миллионов, или более миллиарда?

По данным Нацбанка, активы monobank значительно превышают оценки экспертов: по состоянию на июнь 2021 они оценивались в 42,6 млрд грн (около 1,6 млрд долларов), а портфель кредитов физических лиц — в 19,0 млрд грн (около 0,7 млрд долларов).

Количество клиентов monobank приближается к отметке в 4 миллиона. По результатам пяти месяцев 2021 года, Универсал Банк является вторым по прибыльности банком в Украине, его прибыль оценивается в 1,3 миллиарда гривен. Львиную его долю приносит интернет-банкинг. Для сравнения, за данным украинского Forbes, в 2020 году банк заработал 686 млн чистой прибыли, 95% из которых — прибыль monobank.

Экономисты и эксперты по вопросам банковского сектора дают разные оценки фактической стоимости monobank. Например, по мнению генерального директора инвестиционной компании Dragon Capital Томаша Фиалы, интернет-банкинг может стоить несколько сотен миллионов долларов.

Похожую оценку дает эксперт CASE Ukraine и экс-заместитель директора департамента финансовой стабильности Национального банка Украины Евгений Дубогрыз: по его подсчетам, monobank может стоить 9,6-11,7 млрд грн (350 млн — 430 млн долларов).

В то же время, соучредитель Sportbank (интернет-банкинг на базе ОКСИ Банка) Денис Сапрыкин в комментариях под заметкой отметил, что вполне верит, что monobank может стоить более 1 млрд долларов, хотя ему тоже интересно, как соучредители банкинга вышли на такую цифру.

В комментариях Олегу Гороховскому ответил и глава OTP Leasing Андрей Павлушин. Он написал, что его компания в состоянии купить monobank. В ответ Гороховский заявил, что в OTP не хватит на это денег, а monobank может купить OTP Leasing за полугодовую прибыль. После этого они обменялись несколькими резкими сообщениями, а сама переписка впоследствии была удалена.

Судя из ссоры соучредителя monobank и главы OTP Leasing, оценки украинского интернет-банкинга различаются по одной ключевой причине. Представители «традиционных» банков убеждены, что клиенты не доверят крупные активы интернет-банкингу, тогда как их оппоненты утверждают, что интернет-банкинг не гонятся за миллионными депозитам — их сервис простой и удобный для обычных людей, которые и приносят им средства.

Мировые конкуренты monobank: кто они и сколько стоят?

Днем позже Олег Гороховский опубликовал еще один пост. Он не объяснил, как вычислил, что monobank стоит более 1 миллиарда долларов, но привел примеры мировых аналогов украинского интернет-банкинга. Самые популярные из них стоят от 19 до 33 миллиардов долларов.

В частности, по данным CNBC, британский интернет-банкинг Revolut оценивается в 33 млрд долларов. По результатам 2020 года количество его клиентов превысило 14,5 млн, при этом услугами Revolut пользуются более 500 тысяч компаний. Прибыль банкинга в 2020 году составила 361 миллион долларов, а общий доход - 170 млн долларов.

Первый южнокорейский интернет-банкинг Kakao bank сейчас оценивается в 28 млрд долларов. Десять дней назад компания вышла на IPO, и за первый день стоимость ее акций выросла на 75%. Банкинг имеет 13 млн активных пользователей в месяц.

Самый популярный необанк США Chime оценивается в 25 млрд долларов. В начале 2021 общее количество его клиентов насчитывало 10 млн человек. Самым дешевым среди этого списка является российский аналог monobank — Tinkoff bank. Его оценивают в 19,32 млрд долларов.

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