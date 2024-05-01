Сколько НПЗ России нужно уничтожить для влияния на войну: Чернык объяснил

Коэффициент поражения российских нефтеперерабатывающих заводов следует поднимать до 30-50%. Сегодня же украинские силы затронули до 15% нефтеперерабатывающей отрасли РФ.

Уничтожение Силами обороны Украины российских НПЗ может повлиять на боевые действия. Для этого нужно, чтобы произошло нечто похожее на события Второй мировой войны, когда американцы уничтожили 12 заводов немцев.

Такое мнение в эфире 1+1 в рамках телемарафона высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Чернык.

По оценкам эксперта, сейчас невозможно сказать, что после атак по заводам россияне остались без бензина. В России есть 30 больших НПЗ и около 50 малых.

"Нужно, чтобы произошло нечто подобное тому, что было во Второй мировой войне, когда американцы уничтожили 12 заводов немцев. В настоящее время мы затронули до 15% их нефтеперерабатывающей отрасли. Чтобы там действительно начало что-то гореть, этот коэффициент нужно поднимать до 30- 50%", – объяснил Чернык.

Три проблемы для России в результате атак по НПЗ

Полковник запаса ВСУ также обратил внимание, что удары украинских дронов по российским НПЗ создают сразу три проблемы для Москвы.

"Как пример – Т-90 "ест" в сутки в пределах до 1 тонны дизельного топлива и 100 килограммов масла. В зоне оккупации – около 3000 танков, это 3000 тонн в сутки, не считая автомобили, генераторы, другие виды техники. Если бы все это шло вверх, то может дойти до того, что просто не будет топлива", – объяснил Чернык.

Кроме того, топливо будет дорожать для российского населения, а это давление.

"И самое главное – это ревизия их (российской – ред.) системы ПВО. Они распиарили на весь мир свои комплексы, но они не готовы сбивать мелкие БПЛА. Это удар по их имиджу как производителя оружия в мире", – отметил эксперт.

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Какой процент украинских БПЛА поражает российские НПЗ в тылу

По словам Черныка, не бывает такого, чтобы к российским НПЗ в тылу долетали все 100% выпущенных беспилотников. Если долетает 30%, это уже фантастический результат, отметил полковник запаса.

"Что-то отклоняется, что-то сбивается. Мы смеемся над "мангалами", которые они раньше приваривали к танку, а сейчас строят на НПЗ. Но когда легкий беспилотник в нем застревает, а взрывчатка не срабатывает, то мы не можем говорить о большом коэффициенте успешности. Но мы учимся и самое главное, что эта болевая точка РФ найдена", – рассказал эксперт.

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Напомним, как оценили в Институте изучения войны, удары украинских БПЛА и недавние наводнения в России привели к тому, что недельная переработка нефти в стране опустилась до минимума за 11 месяцев.

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