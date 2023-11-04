Сколько нужно времени, чтобы превратить гражданского в военного: эксперт дал четкий ответ

Через два месяца гражданский человек может стать каким-то военным. Восемь недель – это более или менее достаточное время, чтобы довести военнослужащего до нормального физического состояния.

Об этом эксклюзивно для TСН.ua рассказал заместитель начальника Военной школы командиров имени полковника Евгения Коновальца "Поляк", отвечая на вопрос, сколько нужно времени на то, чтобы превратить гражданского в военного.

"Это экспериментальный курс. Мы хотим дать рекомендации Министерству обороны о том, что должны воспитывать солдата восемь недель. Потому что именно за восемь недель гражданский человек может стать каким-то военным. Человек в том формате, который может выполнять приказы. Потому что, к сожалению, за 30 суток можно пройти ту же программу, можно дать по качеству ту же тактику, ту же огневую подготовку, или физическую подготовку, но он просто не привыкнет за это время выполнять приказы, ему просто физически не хватит времени. Все мы знаем, чтобы выработать какую-то привычку, нам нужно 21 день. Но вот просто не всегда все воспитывается за 21 день, во-первых. А во-вторых, на это определенное время нужно, и вот 30 дней – мало. Восемь недель, по нашему опыту – более-менее достаточное время, чтобы довести военнослужащего до нормального физического состояния. Во-первых потому, что боец – это о высокой интенсивности физической. Во-вторых, это позволяет тебе выполнять приказы. Кем он должен быть? Он должен быть дисциплинированным, физически мотивированным. И физическая кондиция позволяет тебе быть более стойким психологически", — объяснил он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Мы потеряем Украину, если этого не сделаем! Как инструкторы из "Азова" и 3-й штурмовой готовят бойцов".

Напомним, ранее военный батальона "Волки да Винчи" Александр Ябченко заявил, что залог победы — когда опытные бойцы остаются в живых.

Читайте также: