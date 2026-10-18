Сколько нужно зарабатывать в Украине, чтобы ни в чём себе не отказывать — шокирующие расчёты

Сколько нужно зарабатывать в Украине, чтобы жить комфортно / © ТСН

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Мы рассмотрели ряд ситуаций: от одинокого человека с квартирой в Киеве, получающего среднюю по Киеву, среднюю по Украине и самую низкую по Украине зарплату, до отца семьи из трех человек с грудным ребенком. А затем перенесли эту ситуацию в Черновцы, где, по данным Госслужбы статистики, средняя зарплата более чем вдвое ниже киевской. Для расчета мы брали минимальные цены.

Столичный парень: есть и на хлеб, и к хлебу

Госстат подсчитал: самая высокая в Украине средняя зарплата — в Киеве, она в настоящее время составляет 48 705 грн (после уплаты 23% налогов — 37 503 грн), самая низкая — в Черновицкой области: соответственно 22 807 грн и 17 561 грн. А средний заработок по стране — 31 892 грн брутто и 22 557 грн нетто.

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Жизнь одинокого 35–40-летнего мужчины в Украине, который работает по найму и имеет за спиной собственное жилье в виде небольшой квартиры площадью 40 кв. м, выглядит стабильной. У него нет кредитов на жилье, нет необходимости ежемесячно отдавать половину заработка арендодателю.

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Уровень «Самая высокая зарплата» — 37 503 грн

В этих условиях мужчина чувствует себя в столице полноправным представителем среднего класса. Его ежемесячные расходы распределяются следующим образом:

Коммунальные услуги и связь: 2500 грн (в среднем за год).

Питание: 9000 грн. Он не экономит на еде: покупает качественное мясо, свежую рыбу, овощи, фрукты, хороший кофе и сыры.

Одежда и обувь: 3500 грн (в пересчете на месяц). Вещи покупаются в масс-маркете.

Транспорт: 800 грн. Сюда входят ежедневные поездки на метро/автобусах или маршрутках и 2–3 поездки на такси по мере необходимости.

Бытовая химия, гигиена, уход: 1200 грн. Средства для бритья, базовые витамины, духи.

Досуг (2 раза в месяц в ресторан): 3000 грн, два приятных вечера (по 1500 грн за посещение).

Резерв (медицина, подарки): 2000 грн.

Месячный остаток: 15 503 грн. Это позволяет ему откладывать почти 350 долларов ежемесячно. За год можно накопить более 4000 долларов, которые покрывают расходы на путешествия и служат «подушкой безопасности» на случай непредвиденных ситуаций.

Уровень «Средняя зарплата» — 22 557 грн

Это уровень базового столичного комфорта. Денег хватает, но появляется необходимость планировать: питание без деликатесов, готовка преимущественно дома, покупка вещей по строгой необходимости (куртка на зиму, кроссовки на весну), исключительно общественный транспорт и так далее. Если не вдаваться в подробные расчеты, то месячный остаток составит около 10 000 грн (220 долларов в месяц или 2 640 в год по текущему курсу). Если же тратить деньги на уровне среднего класса, то месячный остаток будет равен нулю.

Уровень «Самая низкая зарплата» — 17 561 грн

Для Киева это режим жесткой экономии, хотя отсутствие расходов на аренду жилья спасает ситуацию. Коммунальные услуги, телефон, интернет составляют существенную часть расходов, базовая корзина продуктов: хлеб, яйца, картофель, крупы, простейшие молочные продукты, куриное мясо. Покупка одежды и обуви только в случае критического износа старых вещей, поиск стоковых магазинов. При таком бюджете удастся накопить за месяц около 7000 грн, но на практике спартанский образ жизни выдержит далеко не каждый молодой человек. Чаще всего получается так: «что заработал — то и проел».

Появление автомобиля: подарок с «налогом»

Представим, что родители подарили нашему герою автомобиль (городской автомобиль с двигателем объемом до 1,6 л). Он начинает ежедневно ездить на работу (10 км туда, 10 км обратно) и по выходным в супермаркет — в общей сложности около 700 км в месяц. При расходе 9,5–10 л бензина А-95 на 100 км и его средней цене 90 грн/л ежемесячные расходы на автомобиль составляют: бензин: 65 л × 90 грн = 5850 грн, ОСАГО (для Киева) — 6400 грн в год или 533 грн/месяц, ТО раз в год — 6000 грн = 500 грн/месяц. Общий «автомобильный налог» — 6883 грн в месяц. Но исчезают расходы на общественный транспорт. При самой высокой зарплате новый остаток составляет 9420 грн в месяц, уровень жизни не снижается.

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При средней зарплате остаток составляет 3674 грн. Это критический порог. Автомобиль отнимает почти 30% чистой зарплаты, любой ремонт заставит влезать в долги.

При самой низкой зарплате покупка собственного «автомобиля» — это финансовый тупик. На содержание машины уходит почти 40% дохода. Одинокий человек с самой низкой зарплатой в Киеве не может ежедневно ездить на машине: она либо будет гнить у дома, либо заставит его голодать.

Создание семьи и декрет в Киеве

Теперь наш молодой человек женится. Пока жена работает, общего бюджета, включающего собственную квартиру и автомобиль, хватает при любых условиях. Но рождается ребенок, жена уходит в декретный отпуск, и её доход исчезает. Вместо зарплаты жены семья получает государственную помощь: единовременную выплату в размере 50 000 грн, а затем в течение 12 месяцев — по 7 000 грн в месяц. Муж становится единственным кормильцем для троих человек.

Расчет ежемесячного бюджета для киевской семьи:

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Самая высокая зарплата отца (доход: 37 503 грн + 7 000 грн = 44 503 грн)

Питание семьи: 15 000 грн.

Содержание автомобиля: 6 883 грн.

Коммунальные услуги и связь: 4 000 грн.

Одежда, средства гигиены для родителей, лекарства: 5 000.

Расходы на ребенка: 6 000 грн.

Остаток за месяц: 7620 грн.

Денег хватает с запасом. Государственная доплата на ребенка полностью покрывает расходы на питание и детские товары — отец может спокойно содержать автомобиль и откладывать более 90 тысяч гривен в год. Но через год выплата 7000 грн прекращается! Если мать не выйдет на работу (ребёнок поступает в ясельную группу детского сада, и назначается ежемесячное пособие в размере 8000 грн по государственной программе «Е-Ясли»), баланс семейного бюджета становится нулевым, откладывать деньги можно будет только за счёт сокращения расходов.

При средней зарплате отца (доход: 24 557 грн + 7 000 грн = 31 557 грн) семья живет от зарплаты до зарплаты. Чтобы отложить какую-то сумму на отдых, вынуждена экономить на питании и поездках на машине. Через год бюджет становится отрицательным на 7000 грн ежемесячно, приходится сокращать расходы и искать источники дохода, чтобы не просто выживать.

При самой низкой зарплате отца-кормильца (доход семьи — 18 421 грн) условия жизни и расходы в первый год будут примерно такими же, как и при средней зарплате, но только потому, что у семьи нет автомобиля. Его содержание просто не по карману. Через год наступает финансовая катастрофа. Чтобы её избежать, мать должна устроиться на работу.

Географический парадокс: переезд в Черновцы

А теперь перенесем нашу семью (папа + мама в декрете + ребенок) из Киева в Черновцы. Все исходные условия те же: собственная квартира (40 кв. м), та же машина, аналогичный пробег. Но жизнь в регионе имеет существенные финансовые преимущества. Благодаря местным рынкам базовая корзина продуктов в Черновцах обходится примерно на 20% дешевле, чем в столице, здесь заметно меньше расходов на коммунальные услуги, непродовольственную корзину, страхование и ТО автомобиля, проезд и т. д. (из-за нехватки места подробные подсчёты опускаем — Авт.).

В разбивке по доходам и расходам это выглядит следующим образом (расчет на первый год после рождения малыша).

При самых высоких доходах (44 503 грн) семья становится представителем среднего класса. Они могут без проблем откладывать около 250 долларов в месяц. Через год отец способен содержать семью самостоятельно, однако ежемесячные сбережения упадут ниже 100 долларов. Чтобы откладывать больше, придется сокращать расходы или зарабатывать больше (мать устраивается на работу).

При средних доходах (31 557 грн) в Киеве семейный бюджет был «от зарплаты до зарплаты». В Черновцах им полностью хватает на жизнь с автомобилем, хотя крупных накоплений сделать не удается. По оценкам, можно откладывать около 4000 грн в месяц. Через год бюджет также становится отрицательным. Если доходы не увеличатся, то либо автомобиль придется поставить на стоянку, либо на треть (4000 грн) сократить расходы на питание.

Даже при доходах 24 561 грн (средняя зарплата по области + декретные выплаты) семья может позволить себе содержать автомобиль (если он был у кого-то из супругов ранее), но может тратить на бензин не более 1000 грн в месяц (20–22 л, которых хватит на 200+ км пробега). В Киеве такой возможности у них не было. Через год не хватит не только на бензин, но даже на приличное питание. Поэтому ребёнка — в ясли (или к бабушке), а маму — на работу.

А как насчёт отдыха: Киев против Черновцов

Годовые сбережения семьи или одинокого человека — это лучший показатель их финансовой свободы. Мы рассмотрели все возможные варианты, чтобы понять, на какой летний отдых может рассчитывать как холостяк, так и женатый мужчина с семьей (будем считать, что у него есть бронирование и разрешительные документы для выезда за границу — в порядке).

Киев

Одинак, по уровню накоплений за год в зависимости от зарплаты — от самой высокой до самой низкой.

Евротур на собственном автомобиле (Хорватия, Италия) с проживанием в хороших апартаментах или в премиум-отеле в Турции (2800 долларов)

Комфортабельный отдых в Карпатах (Буковель, отель со СПА) или бюджетный автобусный экскурсионный тур по Европе (1000 долларов).

«Дикий» экотуризм в Украине. Поездка на собственном автомобиле с палатками на Шацкие озера (300 долларов).

Очевидно, что у парня из Черновцов есть, по крайней мере, не меньшие возможности для отдыха.

То же самое для семьи из трёх человек (в первый год жизни ребёнка).

Для самых обеспеченных: отдых на море (Турция, 5* или Хорватия). На второй год жизни ребенка — эконом-неделя в Карпатах.

При более низких доходах — дача у родителей или однодневные поездки на природу недалеко от Киева.

Черновцы (семья), в зависимости от доходов.

Отпуск на море. Авиатур 5* в Турцию или семейное путешествие на машине в Черногорию/Хорватию. На второй год жизни ребенка — бюджетный отдых за границей (Болгария) или премиум-отдых в Карпатах.

Эконом-неделя в Карпатах (аренда комнаты в частном доме, самостоятельное приготовление еды). На второй год жизни ребенка — только пеший туризм или рыбалка.

Местный отдых. Выезды на выходные на реку Прут или к ближайшим озерам в пределах лимита топлива. На второй год для ребенка — пеший туризм или рыбалка.

Ориентир на максимум: «Идеальная зарплата» киевского папы

А теперь выйдем из режима выживания и жесткой экономии. Сколько же должен зарабатывать наемный работник в Киеве, чтобы его семья ни в чём себе не отказывала, содержала хороший автомобиль и формировала серьёзные инвестиционные накопления?

Расширим корзину расходов до уровня «полного комфорта»:

Коммунальные услуги, интернет премиум-класса: 5000 грн.

Питание премиум-уровня: 30 000 грн (эко-продукты, регулярная доставка готовой еды из ресторанов).

Ребёнок: 15 000 грн (брендовая одежда и питание, частный педиатр и т. д.).

Содержание автомобиля класса «комфорт+»: 12 000 грн (дополнительное топливо для поездок на выходные, полное КАСКО, регулярная мойка, обслуживание на официальном сервисе).

Красота, здоровье и быт родителей: 15 000 грн (качественная косметика для жены, витамины, брендовая одежда, услуги клининга раз в две недели).

Карманные расходы и форс-мажоры: 5000 грн.

Сбережения и инвестиции (главный показатель благосостояния): 40 000 грн на формирование капитала на будущее.

Итог: ежемесячные расходы семьи составляют 82 000 грн, плюс сбережения в размере 40 000 грн. Чистая сумма, которую отец должен приносить ежемесячно: 122 000 грн на руки, при зарплате-брутто 158 000 грн (более 3500 долларов). Очевидно, что 7000 грн помощи на ребёнка при таких доходах не имеют большого значения.

Выводы

Чтобы молодая семья с маленьким ребенком и автомобилем в Киеве чувствовала себя совершенно свободно, не обращала внимания на ценники в супермаркетах, получала медицинскую помощь в частных больницах и стабильно откладывала до 1000 долларов в месяц, официальная зарплата отца должна составлять около 160 000 грн, что в три раза превышает среднюю зарплату в столице. Это топ-уровень украинского рынка труда (топ-менеджмент крупных международных компаний, архитекторы программного обеспечения в IT, успешные узкопрофильные специалисты), который позволяет нивелировать финансовые кризисы.

При средних по региону зарплатах провинциальная прописка обеспечивает молодой семье неплохую финансовую поддержку благодаря более низким ценам лишь в течение первых 12 месяцев после рождения ребенка. В дальнейшем «ловушка второго года» безжалостна ко всем, независимо от географии.

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