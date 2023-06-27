Сколько останется украинцев после войны: эксперты о сокращении населения и катастрофическом соотношении женщин и мужчин

В Украине проживает 29 миллионов человек, а более 8 не вернулись в страну с начала войны.

Война в Украине продолжается – каждый день гибнут люди, как на фронте, так и в мирных городах от ракетных ударов врага. Миллионы украинцев выехали из-за войны в другие страны и пока неизвестно, вернутся ли они домой. Все мы ждем победы, но точно не знаем сколько останется украинцев после окончания этой ужасной войны, которую против нас развязала Россия.

Как изменится демографическая ситуация в Украине в будущем и на что нам рассчитывать узнавал у экспертов сайт ТСН.ua.

Сколько сейчас украинцев

По данным Украинского института будущего, на начало 2022 года в Украине проживало 37,6 млн. человек

3 24 февраля 2022 года из Украины выехало 20,7 млн человек

12,1 млн вернулись в Украину

По состоянию на начало мая 2023 года в Украине проживает 29 млн. человек

17 млн – это экономически неактивное население

Из них 8 млн. пенсионеры + 2,7 млн. продолжают работать

4,8 млн – дети в возрасте до 15 лет.

12 млн – экономически активное население

9,1-9,5 млн – заняты

2,5-2,9 млн – безработные

В Украинском институте будущего отмечают, существует угроза, что в Украине некому будет создавать ВВП. По данным института, 8,6 млн. украинцев не вернулись в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"По состоянию на май 2023 года постоянное население Украины, по оценкам УИМ, составляет 29 млн человек. Работают только 9,1-9,5 млн украинцев, а если отнять бюджетников, остается около 6-7 млн человек. Они и есть "упряжка", которая везет на себе других — 22-23 млн человек, в том числе пенсионеров, детей, учащихся, безработных, иждивенцев, тех же работников бюджетной сферы и т.д. ", — отмечают в УИМ.

Там добавляют, что коэффициент фертильности уже упал ниже 1, в то время как для роста численности населения должен быть больше 2. Если ничего не менять, в перспективе нескольких лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающих. Именно поэтому вопрос демографии должен быть озвучен президентом Украины как приоритетный на сегодняшний день и нуждающийся в неотложных мерах.

Первый год после победы будет показательным

В УИМ добавляют, что сейчас трудно спрогнозировать, сколько будет в Украине людей через 2-3 года с учетом выехавших из страны из-за войны.

"Все зависит от новостей с фронта и от государственной политики. В этом вопросе очень много "но". Я считаю, если война закончится в конце этого года или в начале следующего, и мы получим гарантии безопасности, что будут возможности для восстановления страны, то к нынешним 29 миллионам украинцев, которые находятся в Украине, еще вернутся 4-5 миллионов из других стран. В то же время, подчеркиваю, что часть украинцев могут уехать, потому что в Украине есть проблемы с работой. 30% украинцев сейчас без работы. С фронта вернется очень большое количество украинцев. Не все сразу будут иметь работу. Кто-то поедет за границу к своим семьям. Поэтому следующий год после войны будет показательным. Если в Украине будут создаваться условия для восстановления экономики и создания новых рабочих мест, то украинцев станет больше. Если это не будет сделано и не будет эффективной государственной политики, то украинцев будет меньше. Все зависит именно от этих условий", — рассказывает сайту ТСН.ua Анатолий Амелин, соучредитель и директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего".

Будет сокращение населения

В Институте демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи говорят, что институт разрабатывал прогноз по численности населения Украины до 2037 года.

За основу бралась территория нашего государства в границах 1991 года. То есть с Крымом и временно оккупированными территориями.

"Мы оценивали численность населения на 1 января 2022 года. Главный здесь вопрос: когда закончится война. На него, к сожалению, никто не может сейчас дать ответ. Но это важно для демографического прогноза: во время войны, после ее окончания и через несколько лет после войны, демографические процессы происходят по-разному. Поэтому при разработке прогноза мы определили, что война закончится в конце 2024 г. или в начале 2025 г. Послевоенный период мы разбили на три части до 2037 г. Для каждого периода были разработаны определенные гипотезы относительно рождаемости , смертности и миграции. По нашему прогнозу на 1 января 2037 года украинцев будет 30,5 млн. А вот на 1 января 2025 года — 33,6 млн., на 1 января 2026 года — 33,7 млн. После этого будет только сокращение численности населения до 30,5 миллиона", – рассказывает сайту ТСН.ua Александр Гладун, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАНУ.

Погрешность в 1 миллион человек

Эксперт говорит, что есть риски по этому прогнозу. К примеру, то, что война может закончиться раньше — в этом году или наоборот продолжаться до 2025 года.

"В зависимости от этого наш прогноз может раньше сбыться, или если война будет продолжаться дольше, то сокращение численности населения будет происходить интенсивнее. Если война закончится скорее, то эти 30,5 миллиона будут у нас не в 2037 году, а в 2040 году. В любом случае тенденция к сокращению численности населения сохранится, потому что она существовала у нас и в относительно мирное время”, – добавляет Александр Гладун.

Он объясняет, что гипотезы о рождаемости и смертности могут быть немного неточные, что может повлиять на прогнозную оценку численности населения в пределах плюс-минус 1 миллион. Такие отклонения вполне приемлемы, если учитывать в каких условиях проводилось исследование, то есть в прогнозе много условностей.

Закрытый вопрос о мужчинах

Александр Гладун добавляет, что сейчас никто не может сказать о количестве в Украине мужчин, а тем более, сколько из них мобилизованы — информация не обнародуется.

"Этого никто не может сказать. Мы делали оценку на начало 2022 года, когда еще войны не было. А после этого в исследование закладывали гипотезу, какой именно будет рождаемость во время войны, какой будет смертность во время войны. Также мы учитывали отдельные сообщения — сколько погибло военных, хотя это официально не сообщалось. Но иногда в интервью кто-то из высокопоставленных чиновников об этом говорил. Также мы оценивали сколько могло погибнуть гражданское население, все это включали не напрямую к своей модели прогноза, а через показатели рождаемости и смертности, через продолжительности жизни, через разные коэффициенты. Мы работали с возрастной структурой без качественных характеристик населения. Сколько людей сейчас в армии – это закрытая информация, ее никто не озвучивает по определенным причинам. Возможно, лет через 10 после войны нам расскажут, сколько людей было задействовано во всех военных операциях, а несколько раньше могут назвать общее число погибших", — рассказывает Александр Гладун.

Кстати, только из Киева, по данным КГГА, в ряды ВСУ было мобилизовано 100 тысяч человек.

Сколько будет мужчин и женщин

Свой прогноз ученые рассчитывали отдельно по мужчинам и женщинам. Потому что режимы вымирания разные в этих половых группах.

"По нашему прогнозу на 2037 год в Украине будет 16 миллионов женщин и 14,5 миллионов мужчин. С мужчинами у нас дефицит был и до 2014 года. На 100 женщин приходилось 85 мужчин. Война углубит этот кризис, потому что смертность мужчин во время войны значительно большая. У нас в мирное время смертность мужчин в трудоспособном возрасте была очень высокой, это портило диспропорцию между полами. Хотя есть такой биологический закон, что мальчиков всегда рождается чуть больше девочек.Ориентировочно на 100 девочек – 107 мальчиков. В интервале от 30 до 35 лет соотношение выравнивается, а затем идет стремительное сокращение мужчин в трудоспособном возрасте. Это зависит от условий труда, экологии, образа жизни, вредных привычек, таких как курение и алкоголизм. Среди мужчин, по статистике, больше самоубийств", — объясняет ученый.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о катастрофическом падении рождаемости: как изменится численность населения в Украине после войны

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