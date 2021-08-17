"Сколько поколений дочерей и сыновей Америки будем отправлять на войну в Афганистан": Байден — о приходе талибов

"Сколько поколений дочерей и сыновей Америки будем отправлять на войну в Афганистан": Байден — о приходе талибов

США вывели свои войска из Афганистана.

Украинский эвакуационный самолет пока не может вылететь из аэропорта Кабула. Немедленно покинуть Афганистан, по данным МИД, хотят 90 украинцев. США, Великобритания и Франция перебрасывают в столицу дополнительные воинские подразделения для организации эвакуации из страны. Дипломаты ЕС сегодня проведут экстренные переговоры по ситуации в Афганистане.

На кризис в этой стране после выхода американских войск отреагировали и в Белом Доме. Как — рассказали в сюжете ТСН.Ранок 17 августа.

Джо Байден ответственность возложил на коррумпированную афганскую власть — президента и армию, а завершить американскую миссию в Афганистане президент США назвал своим долгом. "Удачный момент, чтобы вывести войска из Афганистана, не пришел бы никогда", — заявил в своем обращении президент США Джо Байден. Так он ответил на всю ту критику и упреки, звучащие в его адрес на днях.

Байден напомнил, что на протяжении 20 лет Соединенные Штаты спонсировали и поддерживали афганские власти: вложили триллион долларов в армию, оснастили ее по последнему слову техники. Правительственные войска имели и численное, и техническое превосходство перед Талибаном. В июне, когда президент Афганистана Ашраф Гани, который сейчас бежал из страны, был в Белом доме, и в июле, когда они говорили по телефону, его предупредили — американские войска неизбежно выходят из страны. Гане обещал бороться, но в критический момент убежал. Бороться вместо афганцев, которые так и не научились защищать себя, и платить за это жизнями американских солдат — не входит в национальные интересы США.

"Если Афганистан не способен оказывать хоть какое-то реальное сопротивление "Талибану" сейчас, это значит, что еще один год, а затем еще один год, или еще 5 или 20 лет американского военного присутствия не могут ничего изменить. Поэтому я хочу спросить тех, кто утверждает, что мы должны были остаться. Сколько еще поколений дочерей и сыновей Америки мне отправлять на гражданскую войну в Афганистан? Если афганские войска не воюют", — заявил Джо Байден.

Новости мира: украинский эвакуационный самолет не может вылететь из аэропорта Кабула

Больше всего критики сейчас звучит по поводу того, что союзники американцев — афганские переводчики, социальные работники, персонал и их семьи оставлены на произвол судьбы и теперь каждую минуту рискуют быть казенными талибами. Америка готова была вывозить их раньше, уверяет Байден. Но многие отказывались, потому что не верили, что власти Афганистана упадет. Кроме того, местные политики не поощряли эвакуацию, чтобы якобы не провоцировать панику.

Сейчас американцев и союзников, которые до сих пор находятся в Кабуле, призывают оставаться дома и не штурмовать аэропорт. С ними свяжутся и заберут — пообещал президент США. "Мы четко дали понять талибам, если они нападут на наших сотрудников или сорвут нашу операцию, ответ будет быстрой и мощной. Мы защищаем своих людей с отчаянной силой, если нужно.

К слову, речь президента Джо Байдена была эмоциональной и откровенной. Договорив, он быстро ушел, не ответив ни на один вопрос, говорящих ему в спину.

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