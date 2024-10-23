Сколько поколений украинцев будут помнить войну и как это повлияет на количество населения: демограф ответил

Заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ Александр Гладун считает, что войну России будут помнить еще 3-4 поколения украинцев.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

Демограф отметил, что украинцы всегда будут негативно относиться к России из-за полномасштабной войны.

"Я считаю, что последствия этой войны будут помнить и остро ощущать на себе 3-4 поколения украинцев. А негативное отношение к россиянам будет длительным, не знаю, будет ли еще тогда существовать сама Россия. То, что сейчас происходит, многим людям просто не укладывается в голове, потому что до полномасштабного вторжения они даже представить подобного себе не могли", – сказал он.

Александр Гладун отметил, что последствия войны будут очень плохими в демографическом смысле.

"Замедлить сокращение численности населения, скорее всего, можно будет, если будет внедряться активная демографическая политика, но оно все равно будет продолжаться. И последствия этой войны будут очень и очень негативными в демографическом смысле", – пояснил он.

Читайте полное интервью: Постоянно готовиться к войне: какой будет жизнь в послевоенной Украине и чем грозит старение населения.

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