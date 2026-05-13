Сколько политики платят гадалкам за консультации: астролог Влад Росс и эксперт назвали шокирующие бюджеты

Расценки на услуги гадалок в Украине иногда достигают нескольких десятков тысяч гривен / © ТСН

Реклама

После того, как во время заседания Высшего антикоррупционного суда по делу бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака сторона обвинения огласила данные его переписки с женщиной, которую называют гадалкой, многие украинцы в соцсетях задали вопрос о возможной стоимости услуг украинских гадалок.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Известный астролог Влад Росс в комментарии для ТСН.ua отметил, что у гадалок, тарологов и у тех, кто называет себя ведьмами, есть определенная градация. Как и у профессий.

Реклама

По его словам, например, рекламирующие себя с помощью объявлений на столбах. просят за свою разовую услугу крайне мало. То есть, стоимость может колебаться до 100-200 гривен.

«Где-то в Одессе вблизи «Привоза» тебе могут разложить карты и это будет стоить 50 гривен. Такая женщина, которая консультировала политика, скорее всего, могла брать стандартную плату — 2-3 тыс. долларов за один сеанс гадания. За один расклад карт», – говорит Влад Росс.

По его предположению, гадалка, которая могла консультировать высокопоставленного украинского политика, могла зарабатывать в месяц около 10 тыс. долларов.

В свою очередь, знаток мистических учений Игорь Мехеда в комментарии для ТСН.ua рассказал, что специально исследовал тему стоимости услуг тех, кто называет себя гадалками.

Реклама

«Стоимость услуг таких людей, кто рекламирует себя с помощью объявлений на «Досках объявлений» может колебаться от 200 до 500 гривен за небольшую консультацию, за совершение определенного действия. Какое-то действие, которое такие люди называют ритуалом, конечно, может стоить больше», — говорит исследователь.

К этому он добавляет, что есть и другая категория гадалок, которые берут за свои услуги не менее 2 тысяч гривен.

Кроме того, по словам Мехеды, есть и такая категория гадалок, которые оценивают свои услуги в десятки тысяч гривен.

Некоторые украинские гадалки, консультирующие состоятельных украинцев, официально зарегистрировали свою деятельность, сообщив налоговым органам, что предоставляют информационные услуги.

Реклама

Напомним, ранее сообщалось о том, что в суде зачитали скандальную переписку Ермака с гадалкой. Андрей Ермак обсуждал с гадалкой «Вероника Феншуй Офис» уголовные дела и назначение Татарова.







Новости партнеров