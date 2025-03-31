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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
1936
Время на прочтение
1 мин

Сколько полицейских воюет на фронте: Белошицкий удивил ответом

Воюют ли полицейские.

Автор публикации
Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Алексей Белошицкий

Алексей Белошицкий / © Столичні ініціативи

Тысячи полицейских Национальной полиции Украины воюют на линии фронта и дают отпор российскому врагу.

Об этом Виктории Гнатюк в эксклюзивном интервью TSN.ua рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

По его словам, «полиция не воюет» — это противоречивый и отрицательный нарратив, не соответствующий действительности.

«Ведь если брать по подразделениям Национальной полиции, то с самого первого дня Национальная полиция находится в боевых действиях и принимает участие в боевых действиях. И если брать с начала полномасштабного наступления, то руководством Национальной полиции сразу предпринимались меры по укреплению обороноспособности именно полицейских подразделений, обеспечению, созданию тех подразделений, которые будут непосредственно оказывать отпор врагу на линии фронта и поддержке этих подразделений», — рассказал Алексей Белошицкий.

Сегодня те, по современным меркам небольшие полицейские подразделения, уже переросли в бригады.

«Создана боевая бригада „Хищник“, есть боевая бригада „Лють“, есть стрелковые подразделения Национальной полиции, которые сейчас представлены тысячами полицейских. К сожалению, я сейчас не могу сказать цифру, но это тысячи и тысячи полицейских, которые находятся на линии фронта и дают отпор врагу», — говорит Алексей Белошицкий.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПОЛИЦИЯ НЕ ВОЮЕТ?! БЕЛОШИЦКИЙ — о работе с ТЦК, патрульных в окопах и недоверии общества

Дата публикации
Количество просмотров
1936
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