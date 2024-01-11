Сколько приходов ПЦУ праздновали Рождество 25 декабря — ответ Епифания

99% верующих Православной церкви Украины после введения календарной реформы отмечали Рождество 25 декабря 2023 года, а не 7 января 2024 года.

Об этом в интервью ТСН сказал предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

Священнослужитель подчеркнул, что после введения календарной реформы абсолютное большинство верующих захотело праздновать Рождество 25 декабря.

"У нас около девяти тысяч общин по Украине, и несколько десятков общин нашей церкви сейчас остались на старом календаре. То есть абсолютное большинство, можно сказать, 99% громад и верующих последовали этой реформе, исторической реформе. И есть случаи, где священник не согласился, остался на старом календаре, но громада его попросила покинуть. То есть есть несколько случаев реальных", — пояснил Эпифаний.

Напомним, интервью ТСН с митрополитом Епифанием об окончании войны и календарной реформе.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ❓ Сколько украинцев приняли календарную реформу? Откровенный разговор с Митрополитом Епифанием

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