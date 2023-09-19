Сколько ракет накопила Россия и что может стать новой целью ударов: эксперты ответили

Россия могла накопить до 600 ракет для ударов по Украине. Военные эксперты прогнозируют, что новой целью массированных ударов может стать энергетическая инфраструктура.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что оккупанты могли накопить до 600 ракет, которыми в будущем планируют обстрелять Украину.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко пояснил, что оккупанты могут производить в сутки по две ракеты Х-101 и Х-555. Он же убежден, что россияне не накопили эти ракеты, поскольку обстрелы Украины происходят постоянно.

“Если это будет через 10 дней, то это будет где-то 15-20-25 ракет. Вот в таких пределах, в пределах производства. То есть они сейчас привязаны к этому производству. С крылатыми ракетами морского базирования немного хуже у них, где-то в среднем 30-35 единиц в месяц могут производить. Но стараются постоянно наращивать это производство”, – отметил ТСН.ua Александр Коваленко.

Напомним, 19 сентября во Львовской области прозвучала серия взрывов. В частности, их было слышно в самом Львове и области. В результате атаки было разрушено складское помещение, известно по меньшей мере об одном пострадавшем человеке и об одном погибшем.

Читайте также: