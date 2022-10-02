Сколько ракет у Путина и повлияет ли мобилизация в РФ на фронт: генерал Наев рассказал

Также через 2-3 месяца россияне доукомплектуют свою оккупационную армию мобилизованными, однако это уже будут не регулярные войска, которые удалось разбить ВСУ, а менее эффективные военные.

Об этом сказал командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев в эфире телемарафона.

"Что касается их ракет, то мы видим, что сейчас существенно уменьшилось количество "Калибров" и ракет к системам "Точка". Именно поэтому россияне применяют несвойственные ракеты к системам ПВО, в частности, С-300, которыми обстреливают гражданские объекты. В России есть большой запас артиллерийских снарядов еще со времен СССР. Поэтому снарядный "голод" в оккупационной армии маловероятен", — пояснил Наев.

Генерал-лейтенант ВСУ отметил, что уже через 2-3 месяца мобилизованные в РФ будут на поле боя. Ими доукомплектуют военные части, уже воюющие против Украины.

"Что касается наступательного потенциала в армии РФ, то мы видим, что они его потеряли. Сейчас остается 1-2 направления, на которых они способны пытаться восстановить свои атаки. Но из-за этого у них возникла необходимость провести мобилизацию. Их задача — создать воинские части и пополнить те, которые уже ведут боевые действия, это не произойдет очень быстро, но через 2-3 месяца РФ может создать дополнительные силы, которые будут пытаться восстановить свой наступательный потенциал, но мобилизованные — это не регулярная армия, с которой мы воевали 7 месяцев. А в течение этого времени мы смогли давать отпор армии. А мобилизованные недостаточно обучены, не имеют опыта, поэтому они сразу не восстановят своих мощностей", — подчеркнул генерал.

Напомним, генерал ВСУ рассказал, как закончится война.

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