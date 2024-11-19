Сколько РФ еще может вести войну против Украины: почему важно дальнобойное оружие и как давить на "мозоль" Путина

Массированный и комбинированный ракетный удар России по Украине 17 ноября в очередной раз "открыл глаза" западным политикам, что Путин не желает переговоров, а также не намерен останавливать военные действия в Украине.

О том, что российский диктатор не изменил свое мнение по поводу войны, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Похожую позицию озвучил и президент Франции Эмманюэль Макрон, заявивший, что Путин не хочет мира и не готов вести переговоры, а будет лишь усиливать боевые действия в Украине.

Оба европейских лидера настаивают на усиленные военной помощи Украине.

Сколько еще Россия может вести войну

ТСН.ua поинтересовался у военного эксперта: если война будет продолжаться и дальше, то какие тогда перспективы для Украины и насколько долго способна Россия на эскалацию войны?

Военный эксперт Игорь Романенко считает, что Россия, к сожалению, способна и дальше усиливать военные действия в Украине. Врагу удается обходить санкции Запада, а также использовать имеющийся ресурс в живой силе и технике.

"По анализу состояния российской экономики и военного потенциала, аналитики прогнозируют, что у Путина точно есть возможность вести боевые действия до конца 2025 года, а, возможно, и еще один год. Все зависит от того, какими будут потери у противника. Кстати, сейчас россияне несут очень серьезные потери, но имеют возможность для быстрого восстановления, что позволяет им продолжать боевые действия", – рассказывает ТСН.ua Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель руководителя Генштаба (2006-2010 гг.).

Снятие запрета на удары по РФ

Генерал-лейтенант добавляет, что Путин желает только продолжения войны. Именно поэтому на предложения Запада, план Трампа, звонки от Шольца и других политиков, диктатор ответил массированным ракетно-дроновым ударом по Украине.

"Ракетным ударом по мирным городам Украины российский диктатор показал, что у него намерения совсем другие – он хочет войны. Своим ракетным ударом, Путин разрушил все надежды на возможный переход к переговорам. Ответом на такие действия агрессора стало снятие запрета Украине на использование дальнобойного западного оружия: от США на применение ATACMS и от Франции и Великобритании – Storm Shadow и SCALP. Конечно, реакция России на это будет предсказуемой – снова будут пугать мир ядерным оружием и угрозой начала третьей мировой войны. Хотя снятие запрета пока касается Курской области, где задействована усиленная дивизия военных из Северной Кореи, в качестве помощи российским солдатам", – объясняет Игорь Романенко.

Почему действия союзников должны быть решительными

Эксперт добавляет, что Россия будет пытаться давить на руководство ведущих стран мира, поддерживающих Украину, а именно трех государств, снявших запрет на нанесение ударов дальнобойным оружием по территории РФ. Это уже старая пластинка от Путина. Он включал ее каждый раз, когда мы ждали от партнеров на первые системы HIMARS и истребители F-16.

"Прежде всего, это будут ядерные угрозы, которые уже озвучивал ранее Путин. А для нас это означает, что в ближайшее время нужно как можно эффективнее использовать предоставленные нам возможности от союзников. Речь идет о 7 миллиардах долларов военной помощи, которые нам обещали предоставить до начала следующего года. В общем, чтобы побуждать российского диктатора к переговорам, действия наших союзников должны быть более решительными, особенно с стороны администрации Байдена, потому что о разговорах о прекращении войны за один день или месяц, как обещал кандидат в президент США Трамп, речь уже не идет. Он обещал это сделать сразу после победы на выборах, но этого не произошло", – отмечает военный эксперт.

Давить на "мозоль" Путина

По словам Игоря Романенко, Путина очень беспокоят и не устраивают санкции Запада, они достаточно болезненны для РФ и нужно еще больше давить именно на эту его "мозоль". Санкции следует еще больше усиливать.

"Многие эксперты вспоминают санкции "по-рейгановски", когда США применили их совместно с представителями ОПЕК, а именно рекордно снизив цены на нефть, и таким образом разрушили экономическую основу СССР. Выполнить подобное можно и сейчас в отношении России, шансы есть, но эта процедура занимает немало времени. Поэтому нам нужно быстро и энергично выполнять "домашнее задание" по мобилизации, а также работать с союзниками для того, чтобы получать эффективное современное оружие. Только так мы сможем противодействовать новым проявлениям агрессии со стороны России", – подчеркивает военный эксперт.

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Россия не хочет мира

Игорь Романенко добавляет, что в настоящее время Путин не хочет мира.

"Я уже говорил, что российский диктатор понимает только один язык – язык силы. Поэтому мировая демократия должна принудить его к миру. Россияне захватывают территории соседних государств и представляют это миру, как "спецоперации по принуждению ради мира", хотя это чистая вода агрессия. А у нас с нашими союзниками другая цель – остановить агрессора и заставить его перейти как минимум к прекращению ведения боевых действий", – заключает Игорь Романенко.

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