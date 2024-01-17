Сколько Россия тратит на войну против Украины и топ-3 самой дорогой уничтоженной техники окупантов

Каждый день войны россиянам обходится примерно в 300 миллионов долларов. Такую цифру называет украинская редакция журнала "Форбс". Это цена как утраченной техники, так и потерь в живой силе.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ивана Петричака.

Топ-3 самой дорогой уничтоженной техники России

ТСН проанализировал потери российской техники. Самолет далекого радиолокационного обнаружения А-50, который недавно был поражен над акваторией Азовского моря — своей ориентировочной ценой лишь открывает топ-три в рейтинге самой дорогой утраченной техники оккупантов за период полномасштабной войны.

А-50

Сразу за ним – на втором месте крейсер "Москва". Флагман РФ утоплен украинскими военными стоит 750 миллионов долларов.

Расходы РФ на войну против Украины

Первое место среди самых дорогих потерь россиян могут занимать новейшие российские комплексы ПВО С-400 "Триумф". Их, по сообщениям наших спецслужб, поразили уже несколько, в том числе на территории Белгородской области. Уничтожены ли они окончательно или только серьезно повреждены — неизвестно. Впрочем, их цена действительно впечатляющая – 1,2 миллиарда долларов.

Половина расходов России – это выплаты оккупантам

Подсчитать точно и копейку, в какую сумму россиянам обходится война в Украине – фактически невозможно. На прошлый год "Форбс" на основе данных нашего Генштаба называл цифру в 167,3 миллиарда долларов. Но цифра очень ориентировочная.

Зарплата военным, "гробовые" погибшим и компенсация раненым – это почти половина всех военных расходов Москвы.

В этом году Россия планирует потратить около 11 триллионов рублей – это почти 40% всего бюджета.

Напомним, из-за массового применения врагом дронов-камикадзе количество наших раненых солдат растет. А потому у боевых медиков значительно прибавилось работы.

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