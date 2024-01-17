Сколько Россия тратит на войну против Украины и топ-3 самой дорогой уничтоженной техники окупантов

ТСН проанализировала расходы РФ на войну.
Каждый день войны россиянам обходится примерно в 300 миллионов долларов. Такую цифру называет украинская редакция журнала "Форбс". Это цена как утраченной техники, так и потерь в живой силе.
Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ивана Петричака.
Топ-3 самой дорогой уничтоженной техники России
ТСН проанализировал потери российской техники. Самолет далекого радиолокационного обнаружения А-50, который недавно был поражен над акваторией Азовского моря — своей ориентировочной ценой лишь открывает топ-три в рейтинге самой дорогой утраченной техники оккупантов за период полномасштабной войны.
Сразу за ним – на втором месте крейсер "Москва". Флагман РФ утоплен украинскими военными стоит 750 миллионов долларов.
Первое место среди самых дорогих потерь россиян могут занимать новейшие российские комплексы ПВО С-400 "Триумф". Их, по сообщениям наших спецслужб, поразили уже несколько, в том числе на территории Белгородской области. Уничтожены ли они окончательно или только серьезно повреждены — неизвестно. Впрочем, их цена действительно впечатляющая – 1,2 миллиарда долларов.
Половина расходов России – это выплаты оккупантам
Подсчитать точно и копейку, в какую сумму россиянам обходится война в Украине – фактически невозможно. На прошлый год "Форбс" на основе данных нашего Генштаба называл цифру в 167,3 миллиарда долларов. Но цифра очень ориентировочная.
Зарплата военным, "гробовые" погибшим и компенсация раненым – это почти половина всех военных расходов Москвы.
В этом году Россия планирует потратить около 11 триллионов рублей – это почти 40% всего бюджета.
Напомним, из-за массового применения врагом дронов-камикадзе количество наших раненых солдат растет. А потому у боевых медиков значительно прибавилось работы.
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