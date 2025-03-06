Сколько россиян нужно убивать в месяц: военный рассказал об определенных целях

Россияне ежемесячно отправляют на фронт около 30-35 тысяч новобранцев. Но наблюдения активности боевых действий свидетельствуют, что у оккупантов не все так хорошо с личным составом.

Чтобы поддержать "баланс" притока и оттока оккупантов на фронте, украинским защитникам необходимо уменьшать численность личного состава россиян на 30 тысяч в месяц.

Об этом рассказал Мадяр, командир 414-й Отдельной Бригады Ударных Беспилотных Авиационных Систем ВСУ "Птахи Мадяра" Роберт Броуди в интервью специальной корреспондентке ТСН Юлии Кириенко.

По словам военного, на фронте не верят и не ждут, что война закончится "уже в четверг", поэтому настраиваются на продолжение и выполнение поставленных командованием задач.

"У нас четкое намерение убивать и наращивать ликвидацию живой силы [противника – ред.]. И тут я вам якорную вещь скажу: вот они [россияне – ред.] прут на Великой Новоселке — и в тот день они ослабляются на Покровске. Затем прут на Нью-Йорке, условно говоря, и ослабляются еще где-нибудь. Это наводит на мысль, что у них далеко не все в порядке с пополнением личного состава. Я уже не говорю о его морально-психологическом состоянии и уровне подготовки", – отметил Мадяр.

По его словам, российские новобранцы, которые сейчас прибывают на фронт, даже не осознают, с каким украинским оружием им придется встретиться, в частности, не знают, как защититься от дронов.

По официальным данным, сейчас россияне ежемесячно отправляют на фронт около 30-35 тысяч новобранцев. В то же время Минцифры верифицирует ежемесячно более 20 тысяч российских военных, которые были убиты или тяжело ранены во время боевых действий.

"Нам нужно сделать простую вещь — напрячься на треть и выйти на баланс [ликвидации — ред.] в объеме 30 000 ежемесячно. Так мы выровняем приток и отток, оставив на толерансе такую "добавленную стоимость", которую мы не можем отнести на потери", — рассказал Мадяр.

Он объяснил, что когда уничтожается укрытие и нет возможности увидеть тела убитых оккупантов, эти потери врага не учитываются, а в отчете указывается только поражение сооружения.

"Это отдельный ряд многочисленных потерь врага, которые мы не верифицируем. Так вот эти 20 тысяч до выравнивания того баланса в 30-35 тысяч не являются неподъемными", — подчеркнул Мадяр.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: МАДЯР СДЕЛАЛ НЕОЖИДАЕМОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ: вот что надо сделать, ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ РОССИЯН!

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