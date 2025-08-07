ТСН в социальных сетях

Сколько россиян взяли в плен на Курщине: Сырский ответил

По словам Сырского, в Курщине Силы обороны взяли в плен более тысячи российских военных.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Пленные россияне на Курщине. Август 2024 года

Пленные россияне на Курщине. Август 2024 года

Курская операция была важна еще и потому, что там удалось взять в плен большое количество российских пленных и разблокировать процесс обменов.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в эксклюзивном интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

«Я могу сказать, что и сейчас мы ведем учет сдавшихся в плен военных РФ. По состоянию на сегодняшний день на этом направлении цифра 1018 военнослужащих, попавших в плен», — сказал главком ВСУ.

Напомним, что в годовщину Курской операции главком Сырский рассказал, что сейчас происходит на этом участке фронта.

Он откровенно рассказал, была ли Курская операция успешной, а также раскрыл неизвестные детали Курской операции.

Кроме того, Сырский откровенно ответил, стоило ли вместо нее отправить войска на Покровск.

