Сколько россиян взяли в плен на Курщине: Сырский ответил
По словам Сырского, в Курщине Силы обороны взяли в плен более тысячи российских военных.
Курская операция была важна еще и потому, что там удалось взять в плен большое количество российских пленных и разблокировать процесс обменов.
Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в эксклюзивном интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.
«Я могу сказать, что и сейчас мы ведем учет сдавшихся в плен военных РФ. По состоянию на сегодняшний день на этом направлении цифра 1018 военнослужащих, попавших в плен», — сказал главком ВСУ.
Напомним, что в годовщину Курской операции главком Сырский рассказал, что сейчас происходит на этом участке фронта.
Он откровенно рассказал, была ли Курская операция успешной, а также раскрыл неизвестные детали Курской операции.
Кроме того, Сырский откровенно ответил, стоило ли вместо нее отправить войска на Покровск.