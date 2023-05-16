Сколько самолетов необходимо ВСУ, чтобы получить полное преимущество в воздухе — объяснение эксперта

Украина получит необходимую авиацию уже в этом году, однако, после начала наступления ВСУ.

После того как Владимир Зеленский посетил некоторые страны Европы, несколько изменились заявления по истребителям. В частности, Великобритания сказала о том, что скоро начнет обучение украинских пилотов на F-16. Франция также заявила, что двери для украинских пилотов открыты. Потому можно говорить о том, что авиационная коалиция уже сложилась.

Такое мнение в эксклюзивном интервью ТСН.ua высказал военный обозреватель Алексей Гетьман.

Не все сразу: танки Украине поначалу тоже не хотели давать

Эксперт вспомнил, что создание танковой коалиции было постепенным и необходимую технику Украине изначально не хотела оказывать, в том числе Германия сопротивлялась. “Это были политические вопросы. Затем начались разговоры о создании танковой коалиции. Многие говорили, что это полная чушь. А выяснилось, что это был просто очередной политический шаг для того, чтобы ускорить поставки этого вооружения. Так и произошло”, — отметил Алексей Гетьман.

По его словам, то же самое, скорее всего, можно сказать и об авиационной коалиции: “Во время турне президента Зеленского по странам Европы — Великобритания, Италия и другие — он вел переговоры с руководством этих стран, в том числе с военным. Так что такая авиационная коалиция уже сложилась. Это первые шаги. Один из них – обучение.”.

Самолеты будут, но после начала наступления ВСУ

Военный обозреватель считает, что первую эскадрилью Украина получит в этом году, однако это произойдет уже после нашего наступления: “Мне кажется, что до нашего наступления, которое все почему-то называют контрнаступлением, мы не успеем их получить. А ведь наступление начнется в ближайшие недели. А где-то до конца лета-начала осени, я думаю, у нас появятся первые самолеты, и мы будем их использовать”.

Алексей Гетьман прокомментировал и необходимость особых аэродромов: «Кто путешествует по Украине, тот видел места для аэродромов, потому что это невозможно скрыть. Там производится много строительных работ, которые помогут нормально обслуживать и принимать эти самолеты. Потому с нашей стороны вопросов не будет”.

По словам эксперта, главными в вопросе передачи Украине необходимой авиации есть политические решения: “Есть наши обученные пилоты, есть добровольцы, которые летали на этих самолетах, есть иностранцы, которые готовы воевать на стороне Украины. Остались только политические решения о передаче нам этих самолетов, которых очень много. Сейчас их летает по миру около 3 тысяч.

Подавляющее большинство необходимых нам самолетов принадлежит странам НАТО, отметил Алексей Гетьман: “Поэтому передать нам хотя бы 10% из общего количества всех самолетов мира во время войны – небольшая проблема, по моему мнению. А эти 300-400 самолетов дадут нам полное преимущество в воздухе”.

40-50 самолетов для Украины мало

Издание Politico пишет, что Украина хочет получить от 40 до 50 истребителей F-16. Военный обозреватель считает, что это очень неплохое количество, однако оно означает преимущество только на определенном участке фронта. “Когда мы говорим о 300-400 – это полное преимущество в воздухе в любой точке Украины. А 40-50 самолетов – это 3-4 эскадрильи”, – отметил эксперт.

Если их использовать на относительно небольшой линии фронта, то ВСУ могут отогнать все российские самолеты и не дать возможности как-то противодействовать нашим наступательным действиям, рассказал Алексей Гетьман. “Потому что наши наступательные действия будут продолжаться. Мы понимаем, что за одно наступление мы не сможем освободить все территории и выгнать врага за пределы нашей страны в пределах 1991 года. Поэтому это будет одно наступление, потом еще одно. А уже потом будет наступление с самолетами и нам будет гораздо проще”, — подытожил военный обозреватель.

Напомним, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что его страна рассматривает возможность передачи Украине истребителей F-16.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, у Украины уже есть список пилотов, которые будут осваивать истребители F-16, а инфраструктура Украины готова для самолетов – в стране есть десятки военных аэродромов.

В воздушных силах также отметили, что ВСУ для эффективной борьбы необходимы именно истребители F-16, другие боевые самолеты существенно проигрывают по характеристикам современным истребителям.

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