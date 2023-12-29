Сколько стоили продукты питания 7 лет назад и сейчас – что подорожало, а что подешевело (фото, видео)

ТСН ежегодно проводится ценовой эксперимент – в одном и том же месте закупает продуктовый набор, чтобы проанализировать, как меняется стоимость товаров в Украине.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Натальи Нагорной.

Корреспондент ТСН ежегодно приезжает на тот же рынок и покупает продуктовый набор.

Стоимость капусты: сравнение

Молодую капусту 2017 можно было купить за 30 грн, обычную белокочанную — за 10 грн. В 2020 году молодая капуста стоила – 40 грн, 2021 – 40 грн, 2022 – 50 грн. В этом году молодая капуста подорожала до 60 грн.

Как изменялись цены

Цены на гранат

Цены на гранаты из Азербайджана тоже растут:

2017 год они стоили 50 грн за килограмм.

2018 – 90 грн за килограмм, 2019 они подешевели из-за удачного урожая.

2022 и 2023 – 150 грн за килограмм.

Цены в Украине

Цены на яйца

2017 года – 31 грн за 10 штук.

2019 – 27 грн за 10 штук.

2021 – 38 грн за 10 штук.

2022 – 63 грн за 10 штук.

2023 – 63 грн за 10 штук.

Курс валют: как менялся

2019 год – 23 грн за доллар.

2020 – 28 грн за доллар.

2021 – 27 грн за доллар.

2022 – 40,40 грн за доллар.

2023 – 38 грн за доллар.

Цены на 5 распространенных продуктов питания

Также ТСН посетила супермаркет, где проанализировала цены на 5 популярных продуктов питания.

В частности – лук :

В 2017 году стоил 5,49 грн за килограмм.

2018 – 18,89 грн за килограмм.

2019 – 8,99 грн за килограмм.

2020 – 4,39 грн за килограмм

2021 – 15,49 грн за килограмм.

2022 – 28,39 грн за килограмм.

2023 – 13,89 грн за килограмм.

Картофель:

2017 – 5,99 грн за килограмм.

2018 – 12,99 грн за килограмм.

2019 – 16,99 грн за килограмм.

2021 – 17,99 грн за килограмм.

2022 – 17,99 грн за килограмм.

2023 – 24,99 грн за килограмм.

Хлеб:

2017 – 12,57 грн.

2018 – 15,99 грн.

2019 – 22,69 грн.

2020 – 24,79 грн.

2021 – 30,99 грн.

2022 – 35,14 грн.

2023 – 44,28 грн.

Сало:

2017 – 240 грн за килограмм.

2018 – 265 грн за килограмм.

2019 – 285 грн за килограмм.

2020 – 319 грн за килограмм.

2021 – 329 грн за килограмм.

2022 – 389 грн за килограмм.

2023 – 459 грн за килограмм.

Цены в Украине 2017 года

Молоко:

2017 – 19, 99 грн.

2018 – 22,99 грн.

2019 – 25,29 грн.

2020 – 27,59 грн.

2021 – 31 грн.

2022 – 38,99 грн.

2023 – 42,59 грн.

Также ТСН подытожила чеки приобретенных продуктовых наборов за последние семь лет:

2017 – 296, 34 грн.

2018 – 343, 81 грн.

2019 – 360,8 грн.

2020 – 397,58 грн.

2022 – 512 грн.

2023 – 584,9 грн.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 21:00 за 29 декабря 2023 года | Новости Украины

Напомним, накануне издание Bloomberg сообщило, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль пригласил экстренную встречу с международными донорами из-за "исключительно высокой неопределенности" по бюджету на 2024 год.

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