Сколько стоит аренда квартиры в Киеве: риелтор рассказал
Риелтор рассказал, сколько стоит аренда жилья и что будет с ценами.
Относительно аренды в Киеве мы видим интересную динамику. После пика 2024 года, когда однокомнатные квартиры подорожали на 23%, а двухкомнатные на 50%, в декабре 2025 года наблюдается небольшая коррекция.
Об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал эксперт по недвижимости, риелтор Александр Бойко.
По его словам, средние цены аренды сейчас составляют:
Однокомнатная квартира: 16 000-17 000 грн (снижение на 16% за полгода)
Двухкомнатная квартира: 23 000 грн (снижение на 21%)
Трехкомнатная квартира: 40 000 грн (снижение на 14%)
Важно отметить, что самая распространенная цена аренды однокомнатных квартир в Киеве составляет 12 000 грн., но это касается квартир без ремонта или в отдаленных районах.
