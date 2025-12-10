Сколько стоит аренда квартиры в Киеве: риелтор рассказал

Сколько стоит аренда квартиры в Киеве

Реклама

Относительно аренды в Киеве мы видим интересную динамику. После пика 2024 года, когда однокомнатные квартиры подорожали на 23%, а двухкомнатные на 50%, в декабре 2025 года наблюдается небольшая коррекция.

Об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал эксперт по недвижимости, риелтор Александр Бойко.

По его словам, средние цены аренды сейчас составляют:

Реклама

Однокомнатная квартира: 16 000-17 000 грн (снижение на 16% за полгода)

Двухкомнатная квартира: 23 000 грн (снижение на 21%)

Трехкомнатная квартира: 40 000 грн (снижение на 14%)

Важно отметить, что самая распространенная цена аренды однокомнатных квартир в Киеве составляет 12 000 грн., но это касается квартир без ремонта или в отдаленных районах.

Раньше мы рассказывали, сколько стоит купить квартиру в Киеве: цены шокируют.