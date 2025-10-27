Сколько стоит купить квартиру в Киеве, Днепре и Ужгороде: какие там цены и где дешевле

Сколько стоит купить квартиру в Киеве, Днепре и Ужгороде / © iStock

Война заставила строительный бизнес перелезть аж через горы. И пробовать делать мегаполисы там, где их никогда не было. В маленьких и уютных западноукраинских городах.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН. Недели Ирины Коваленко.

КИЕВ

В Киеве цены на недвижимость все еще высоки. Несмотря на войну и убийственные обстрелы россиян — предложения жилья не удовлетворяют бешеный спрос. Поэтому прайс на квадратные метры никто не будет снижать, если в вашем районе частые прилеты.

«Поэтому там, как правило, цены вниз не пошли, потому что люди понимают, окей, моя квартира в этом районе, теперь что мне спускать цену, когда весь рынок идет в гору, например», — говорит риелтор Богдан Медведюк.



Юрист Даниил продает однокомнатную квартиру на левом берегу Киева возле станции метро. В доме — ОСМД и есть генератор. Поэтому на его 11 этаж лифт поедет несмотря на блэкаут.

«Мы выставили ее за 78 тысяч долларов», — говорит он.

Однако через несколько просмотров стало понятно, что со старым ремонтом и мебелью за эту цену квартиру не продашь. А потому заменили кухонный гарнитур, установили новый холодильник, новую мебель в комнате, двери, освещение. Приводят в порядок санузел. Добавим сюда оплату мастерам и стоимость самих материалов — сумма получается.

«Ну смотрите, здесь вот 40 квадратов, и если так поделить, то получалось до 200 долларов квадрат», — говорит Даниил Стажко.

Стоимость квадратного метра новостройки в столице — около 55 тысяч гривен. Но Киев очень отличается от всех остальных городов резким разделением на определенные районы.

«Если мы говорим медианная цена по Киеву в целом 4,7 млн за квартиру, то в Печерском, если мы конкретно посмотрим, это 11,7 млн», — говорит руководитель по развитию продаж недвижимости Оксана Остапчук.

ДНЕПР

Днепр — самый большой прифронтовой город. Здесь очень большой наплыв переселенцев, которые еще и перевозят сюда бизнес. Это диктует свою специфику спроса.

«Больше всего пользуется жилье уже с ремонтом, и вторичное, и первичное в новостройках, но с ремонтом больше, потому что люди уже хотят зайти и жить, и мало покупают уже после строителей, где надо делать ремонт, и не инвестируют, мало инвестируют», — говорит заместитель директора Агентства недвижимости Анна Лысенко.



70-80% сделок заключают по государственным программам, в частности еВідновлення, рассказывает Анна. Выбирают квартиры с укрытием или паркингом в доме. Совсем мало покупают в опасных районах, возле критической инфраструктуры.

Квартира, где две отдельные комнаты, новый ремонт, продается с мебелью и техникой. Район центральный. Из окон хороший вид. Цена этой квартиры 55 тысяч долларов. А до 2022 года она стоила бы на 10-15% больше, говорит риелтор.

Цены на вторичном рынке жилья в Днепре следующие:

Средняя цена 1к от 31 тыс. долларов.

Средняя цена 2к от 40 тыс. долларов.

Средняя цена 3к от 55 тыс. долларов.

Средняя стоимость метра квадратного от застройщика — 45 тысяч гривен.

УЖГОРОД

Ужгород — столица Закарпатья, куда релоцировалось более 200 предприятий, переехали жить около ста тысяч человек и где сейчас одни из самых высоких цен на жилье в Украине.

«Стоимость однокомнатной квартиры до 10 лет составляет от 60 000, двухкомнатной, в среднем, от 75-80 000. Если брать трехкомнатную, то от 110-105 000 и чуть выше», — говорит руководитель Ассоциации специалистов недвижимости Украины в Закарпатской области Роман Перегинец.

Риелтор Роман показывает двухкомнатную квартиру в доме возведенном менее 10 лет назад. Просторная, светлая, с ремонтом, мебелью и бытовой техникой. Ее стоимость — 85 тысяч долларов.

В новостройках стоимость квадратного метра зависит от этажа. Второй этаж — 1200, третий — 1150, четвертый — 1000 за квадратный метр.

Есть здесь цены, как на столичном Печерске — таун-хаусы, стоимостью от 11 миллионов гривен в центральной части Ужгорода.

Сейчас Ужгород разрастается бешеными темпами. Сюда инвестируют миллионы. Ведь регион — один из самых безопасных.



Здесь уже не уютные клубные домики, а настоящие небоскребы — по меркам Ужгорода, конечно. Здесь сотни квартир, тысячи квадратных метров жилья. В этих ЖК будут детские сады и школы. Правда, частные. А пока существующие садики и классы переполнены, говорят горожане. Школы переполнены, садики переполнены. Особенно государственные. И это не единственное, чем недовольны люди.

«Давление воды хуже намного. Нет парковок свободных», — говорят горожане

Эти проблемы мэр Ужгорода признает. А вот заставить застройщиков возводить садики и школы нечастные — говорит не может.

«С юридической точки зрения, мы не имеем полномочий влиять на застройщика. Пожалуйста, постройте нам школу или детский сад. У нас нет таких условий, городской совет не обеспечивает», — говорит городской голова Ужгорода Богдан Андриив.

Впрочем бывший главный архитектор Ужгорода считает, что город может прописать те условия, которые выгодны обществу.

«Пример — Кошица. задает городская управа задает, что на этой территории будет построено там 18 многоквартирных домов по такому проекту. а я хочу больше — больше нет. вы вкладываете деньги, получите выгоду, но по нашим правилам играем», — говорит архитектор Петр Сарваш.

Мое предположение, что в Ужгороде все же строят много жилья и этот рынок напоминает пирамиду или же финансовую бульку, которая лопнет — частично подтвердил мэр.

«Да, потому что когда мы проходим мимо квартала, где эксплуатируется жилье, там много окон, которые не светятся, мы видим, что там никто не живет», — говорит городской голова.

