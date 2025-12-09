- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 137
- Время на прочтение
- 1 мин
Сколько стоит купить квартиру в Киеве: цены шокируют
На вторичном рынке средняя цена за квадратный метр значительно выше, чем на первичном рынке.
На первичном рынке в Киеве средняя стоимость квадратного метра в новостройках составляет 1311 долларов — около 54,2 тысячи гривен.
Об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал эксперт по недвижимости, риелтор Александр Бойко.
По его словам, цены существенно варьируются в зависимости от класса жилья:
Эконом-класс: $980 за кв.
Комфорт-класс: $1 120 за кв.м
Бизнес-класс: $1 740 за кв.м
Премиум-сегмент: $3 220 за кв.
Если говорить о конкретных квартирах в среднем сегменте, то по данным ЛУН:
Однокомнатная квартира в среднем стоит $66 500 (рост на 2% за последние полгода)
Двухкомнатная — $105 000 (рост на 5%)
Трехкомнатная — $150 000 (стоимость последних полугода)
На вторичном рынке средняя цена за квадратный метр составляет $1 622, что значительно выше, чем на первичном рынке. Это связано с готовностью жилья и сложившейся инфраструктурой, объясняет риелтор.
Ранее мы говорили, что влияет на стоимость квартир в Украине.