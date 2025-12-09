ТСН в социальных сетях

Сколько стоит купить квартиру в Киеве: цены шокируют

На вторичном рынке средняя цена за квадратный метр значительно выше, чем на первичном рынке.

Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Сколько стоит купить квартиру в Киеве

Сколько стоит купить квартиру в Киеве / © ТСН

На первичном рынке в Киеве средняя стоимость квадратного метра в новостройках составляет 1311 долларов — около 54,2 тысячи гривен.

Об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал эксперт по недвижимости, риелтор Александр Бойко.

По его словам, цены существенно варьируются в зависимости от класса жилья:

  • Эконом-класс: $980 за кв.

  • Комфорт-класс: $1 120 за кв.м

  • Бизнес-класс: $1 740 за кв.м

  • Премиум-сегмент: $3 220 за кв.

Если говорить о конкретных квартирах в среднем сегменте, то по данным ЛУН:

  • Однокомнатная квартира в среднем стоит $66 500 (рост на 2% за последние полгода)

  • Двухкомнатная — $105 000 (рост на 5%)

  • Трехкомнатная — $150 000 (стоимость последних полугода)

На вторичном рынке средняя цена за квадратный метр составляет $1 622, что значительно выше, чем на первичном рынке. Это связано с готовностью жилья и сложившейся инфраструктурой, объясняет риелтор.

Ранее мы говорили, что влияет на стоимость квартир в Украине.

