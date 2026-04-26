Сколько стоит купить собственную квартиру с ремонтом в Украине: цены в Киеве, Днепре, Одессе и Львове (фото)

Квартира / © pixabay.com

Реклама

Рынок недвижимости в Украине трансформировался во время войны. По словам экспертов, спрос на квартиры с готовым ремонтом, особенно в новостройках, значительно вырос. Если раньше покупатели хотели сэкономить и делать отделку своими руками, то сейчас жилье формата «заезжай и живи» стало трендом.

Основные причины — удорожание строительных материалов, дефицит квалифицированных мастеров и нежелание тратить месяцы на ремонт. Впрочем, такое удобство обходится покупателям в копеечку даже во время войны.

ТСН.ua проанализировал объявления на сайтах по поиску недвижимости и выяснил, сколько стоит однокомнатная квартира в «свежем» доме с ремонтом, мебелью и техникой в крупнейших городах Украины.

Реклама

Сколько стоит однокомнатная квартира в новостройке в Украине (стоимость в долларах) / Данные lun.ua

Киев

В Киеве спрос на готовое жилье высок и цены соответствующие. В бюджетном сегменте однокомнатные квартиры площадью 30–40 м² в спальных районах в новостройках с базовым современным ремонтом и необходимой для жизни техникой стоят от 52 000 до 60 000 долларов.

Квартира в Киеве / dim.ria

В популярных ЖК комфорт-сегмента недалеко от метро или в центральных районах стоимость значительно выше. За квартиру с дизайнерским ремонтом и премиальной техникой придется отдать от 92 000 долларов.

В среднем цена квадратного метра в новостройках Киева составляет около 1 322 долларов.

Квартира в Киеве / dim.ria

Львов

Львов остается одним из самых дорогих городов Украины из-за фактора безопасности во время войны и большого количества релокированного бизнеса.

Реклама

В районах типа Сихова или Шевченковского, которые дальше от центра, однокомнатную квартиру «под ключ» в бюджетном сегменте можно найти от 75 000 долларов. Это жилье в жилых комплексах, уже введенных в эксплуатацию.

Квартира во Львове / dim.ria

Жилье комфорт-сегмента во Франковском или Галицком районах с качественной мебелью и видом на город обойдется от 95 000 долларов за однокомнатную квартиру.

Средняя цена квадратного метра в новостройках Львова составляет более 1500 долларов, что является одним из самых высоких показателей в Украине.

Днепр

Рынок недвижимости Днепра стабилен, несмотря на близость к фронту. Здесь сохраняется спрос на покупку жилья, особенно с ремонтом бюджетных новостроек.

Реклама

На левом берегу, в отдаленных частях правого или маленькая однокомнатная квартира с косметическим ремонтом и минимальным набором мебели обойдется в 30 000 долларов.

Квартира в Днепре / dim.ria

В новых бюджетных ЖК за жилье с полной комплектацией (включая кондиционеры, посудомоечки и стильный интерьер) просят от 60 000 долларов.

Средняя цена квадратного метра в новостройках Днепра составляет примерно 1067 долларов.

Квартира в Днепре / dim.ria

Одесса

В Одессе спрос сохраняется в безопасные районы с развитой инфраструктурой. В бюджетном сегменте компактную однокомнатную квартиру с ремонтом можно купить от 30 000 долларов.

Реклама

Квартира в Одессе / dim.ria

В «Аркадии» или на «Большом Фонтане» цены на жилье комфорт-сегмента формата «заезжай и живи» начинаются от 60 000 долларов — в зависимости от близости к морю и качеству наполнения квартиры.

Средняя цена квадратного метра в новостройках Одессы составляет около 1360 долларов.

Квартира в Одессе / dim.ria

Что нужно знать, покупая готовую квартиру

Покупая квартиру с ремонтом, эксперты по недвижимости всегда советуют обращать внимание не только на визуальную составляющую, но и качество скрытых коммуникаций. В частности, электричество и сантехнику.

Ведь полностью переделывать готовую квартиру получится дороже, чем покупать «голые стены» и производить ремонт после застройщика.