- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 1340
- Время на прочтение
- 3 мин
Сколько стоит купить собственную квартиру с ремонтом в Украине: цены в Киеве, Днепре, Одессе и Львове (фото)
Сколько стоит однокомнатная квартира в «свежем» доме с ремонтом, мебелью и техникой в крупнейших городах Украины.
Рынок недвижимости в Украине трансформировался во время войны. По словам экспертов, спрос на квартиры с готовым ремонтом, особенно в новостройках, значительно вырос. Если раньше покупатели хотели сэкономить и делать отделку своими руками, то сейчас жилье формата «заезжай и живи» стало трендом.
Основные причины — удорожание строительных материалов, дефицит квалифицированных мастеров и нежелание тратить месяцы на ремонт. Впрочем, такое удобство обходится покупателям в копеечку даже во время войны.
ТСН.ua проанализировал объявления на сайтах по поиску недвижимости и выяснил, сколько стоит однокомнатная квартира в «свежем» доме с ремонтом, мебелью и техникой в крупнейших городах Украины.
Киев
В Киеве спрос на готовое жилье высок и цены соответствующие. В бюджетном сегменте однокомнатные квартиры площадью 30–40 м² в спальных районах в новостройках с базовым современным ремонтом и необходимой для жизни техникой стоят от 52 000 до 60 000 долларов.
В популярных ЖК комфорт-сегмента недалеко от метро или в центральных районах стоимость значительно выше. За квартиру с дизайнерским ремонтом и премиальной техникой придется отдать от 92 000 долларов.
В среднем цена квадратного метра в новостройках Киева составляет около 1 322 долларов.
Львов
Львов остается одним из самых дорогих городов Украины из-за фактора безопасности во время войны и большого количества релокированного бизнеса.
В районах типа Сихова или Шевченковского, которые дальше от центра, однокомнатную квартиру «под ключ» в бюджетном сегменте можно найти от 75 000 долларов. Это жилье в жилых комплексах, уже введенных в эксплуатацию.
Жилье комфорт-сегмента во Франковском или Галицком районах с качественной мебелью и видом на город обойдется от 95 000 долларов за однокомнатную квартиру.
Средняя цена квадратного метра в новостройках Львова составляет более 1500 долларов, что является одним из самых высоких показателей в Украине.
Днепр
Рынок недвижимости Днепра стабилен, несмотря на близость к фронту. Здесь сохраняется спрос на покупку жилья, особенно с ремонтом бюджетных новостроек.
На левом берегу, в отдаленных частях правого или маленькая однокомнатная квартира с косметическим ремонтом и минимальным набором мебели обойдется в 30 000 долларов.
В новых бюджетных ЖК за жилье с полной комплектацией (включая кондиционеры, посудомоечки и стильный интерьер) просят от 60 000 долларов.
Средняя цена квадратного метра в новостройках Днепра составляет примерно 1067 долларов.
Одесса
В Одессе спрос сохраняется в безопасные районы с развитой инфраструктурой. В бюджетном сегменте компактную однокомнатную квартиру с ремонтом можно купить от 30 000 долларов.
В «Аркадии» или на «Большом Фонтане» цены на жилье комфорт-сегмента формата «заезжай и живи» начинаются от 60 000 долларов — в зависимости от близости к морю и качеству наполнения квартиры.
Средняя цена квадратного метра в новостройках Одессы составляет около 1360 долларов.
Что нужно знать, покупая готовую квартиру
Покупая квартиру с ремонтом, эксперты по недвижимости всегда советуют обращать внимание не только на визуальную составляющую, но и качество скрытых коммуникаций. В частности, электричество и сантехнику.
Ведь полностью переделывать готовую квартиру получится дороже, чем покупать «голые стены» и производить ремонт после застройщика.