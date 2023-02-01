Сколько стоит квартира в новостройке в Киеве и когда начнут расти цены: специалист дал прогноз

Покупателей недвижимости в новостройках Киева зимой стало гораздо меньше. Средняя стоимость квадратного метра первичного жилья по состоянию на начало 2023 года стартует от 34 200 грн. Однако цены, вероятно, начнут расти.

Об этом ТСН.ua рассказал риелтор, глава комитета информационно-технического обеспечения в Союзе специалистов по недвижимому имуществу Киева Александр Бойко.

Покупателей стало гораздо меньше

По его словам, за последние месяцы покупателей недвижимости в Киеве стало значительно меньше. Украинский рынок находится в стадии минимальной активности уже почти год, но продолжает работать.

"Работают финансовые учреждения – банки, которые предоставляют физическим лицам кредиты на покупку жилья по разным программам", — отметил Бойко.

Средняя цена м² в новостройках по районам на начало 2023 года:

Деснянский район – 34 200 грн .

. Святошинский район – 38 800 грн.

Днепровский район – 39 300 грн.

Дарницкий район – 39 700 грн.

Соломенский район – 40 000 грн.

Оболонский район – 44 500 грн.

Голосеевский район – 46 100 грн.

Подольский район – 61 800 грн.

Шевченковский район – 65 200 грн.

Печерский район — 107 700 грн.

Цены на недвижимость будут расти

Учитывая различные экспертные прогнозы по активности боевых действий в ближайшие месяцы, можно вполне вероятно спрогнозировать повышение цен на недвижимость, отметил риелтор.

"Это будет, конечно, после прекращения обстрелов столицы и других городов. Люди всегда покупали и будут в дальнейшем покупать недвижимость", — отметил Бойко.

Увеличение спроса на недвижимость и расширение программ по кредитованию приведет к росту цен. Ожидаемо, что самые дешевые варианты жилья будут покупать в первую очередь, отметил Бойко.

"От себя хочу добавить, что сейчас удачное время для приобретения недвижимости, потому что сейчас можно получить хорошую скидку от продавцов в размере даже не менее 20% для недвижимости комфорт класса", – говорит специалист в сфере недвижимости.

Напомним, что в Киеве снова упали цены на аренду квартир. Причем это не связано со спросом, главный фактор – неспокойная ситуация в стране и периодические обстрелы столицы с начала 2023 года.

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