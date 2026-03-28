Сколько стоит приготовить борщ: и почему цены в Киеве, Днепре и Ровно отличаются
Журналисты ТСН подсчитали стоимость борщевого набора. Где овощи дешевле - на рынке или в супермаркете, и почему эксперты прогнозируют скачок цен уже в апреле.
Пока общая инфляция давит на карманы украинцев, главное блюдо страны демонстрирует удивительную устойчивость. Аналитики утверждают: борщевой набор этой весной кое-где даже дешевле, чем в прошлом году. Однако разница в ценах между регионами и торговыми точками поражает.
Корреспондент ТСН Наталья Ткачук прошлась по рынкам и супермаркетам, чтобы вычислить реальную стоимость украинского борща.
Где приготовить борщ стоит дешевле
Цены на овощи напоминают кардиограмму. Если в столице за килограмм моркови или капусты просят 50 гривен, то в регионах ситуация значительно приятнее для покупателя.
|
Овощ (за 1 кг)
|
Киев (Рынок)
|
Днепр (Рынок)
|
Ровно (Рынок)
|
Супермаркет
|
Картофель
|
35-50 грн
|
25 грн
|
15 грн
|
27 грн
|
Капуста
|
50 грн
|
20 грн
|
15 грн
|
9 грн
|
Морковь
|
50 грн
|
25 грн
|
20 грн
|
26 грн
|
Свекла
|
35 грн
|
25 грн
|
20 грн
|
25 грн
|
Лук
|
35 грн
|
25 грн
|
20 грн
|
8 грн
В Ровно избыток урожая прошлого года привел к тому, что капусту становится выгоднее отдать соседу для коровы, чем везти на рынок. Однако «старые» запасы уже поджимает первые молодые овощи: украинский молодой картофель на опте стартует от 350 грн/кг, а огурец — от 500 грн/кг.
Стоимость кастрюли борща
За последние 5 лет стоимость борща с мясом выросла почти втрое. Если в 2021 году трехлитровую кастрюлю можно было сварить за 67 гривен, то сегодня сумма перевалила за вторую сотню.
Состав нашего борща по «среднему» чеку супермаркета:
Свиные ребра (400 г) — 96 грн
Томатная паста (150 г) — 45 грн
Сметана (150 г) — 30 грн
Овощи, зелень, чеснок — 34 грн
ИТОГО: 205 грн
Почему цены пойдут вверх?
Радоваться относительной дешевизне «старых» овощей осталось недолго. Аналитик Максим Гопка предупреждает: качественные запасы в хранилищах исчерпываются.
Максим Гопка, аналитик УКАБ: «Мы зашли в период, когда ключевую роль играют затраты на энергоносители. Газ — это удобрения, нефть — это топливо для посевной. Никто в убыток продавать не будет, поэтому уже со следующего месяца цены на овощи могут прибавить еще 10-15%».
Несмотря на прогнозы, украинцы уверяют: борщ на столе будет при любой цене. Ведь, как говорят хозяйки на рынке: «Борщик, сальце и чесночок — это то, что держит наш дух».
