Сколько стоит приготовить борщ: и почему цены в Киеве, Днепре и Ровно отличаются

Журналисты ТСН подсчитали стоимость борщевого набора. Где овощи дешевле - на рынке или в супермаркете, и почему эксперты прогнозируют скачок цен уже в апреле.

Пока общая инфляция давит на карманы украинцев, главное блюдо страны демонстрирует удивительную устойчивость. Аналитики утверждают: борщевой набор этой весной кое-где даже дешевле, чем в прошлом году. Однако разница в ценах между регионами и торговыми точками поражает.

Корреспондент ТСН Наталья Ткачук прошлась по рынкам и супермаркетам, чтобы вычислить реальную стоимость украинского борща.

Где приготовить борщ стоит дешевле

Цены на овощи напоминают кардиограмму. Если в столице за килограмм моркови или капусты просят 50 гривен, то в регионах ситуация значительно приятнее для покупателя.

Овощ (за 1 кг)

Киев (Рынок)

Днепр (Рынок)

Ровно (Рынок)

Супермаркет

Картофель

35-50 грн

25 грн

15 грн

27 грн

Капуста

50 грн

20 грн

15 грн

9 грн

Морковь

50 грн

25 грн

20 грн

26 грн

Свекла

35 грн

25 грн

20 грн

25 грн

Лук

35 грн

25 грн

20 грн

8 грн

В Ровно избыток урожая прошлого года привел к тому, что капусту становится выгоднее отдать соседу для коровы, чем везти на рынок. Однако «старые» запасы уже поджимает первые молодые овощи: украинский молодой картофель на опте стартует от 350 грн/кг, а огурец — от 500 грн/кг.

Стоимость кастрюли борща

За последние 5 лет стоимость борща с мясом выросла почти втрое. Если в 2021 году трехлитровую кастрюлю можно было сварить за 67 гривен, то сегодня сумма перевалила за вторую сотню.

Состав нашего борща по «среднему» чеку супермаркета:

  • Свиные ребра (400 г) — 96 грн

  • Томатная паста (150 г) — 45 грн

  • Сметана (150 г) — 30 грн

  • Овощи, зелень, чеснок — 34 грн

  • ИТОГО: 205 грн

Почему цены пойдут вверх?

Радоваться относительной дешевизне «старых» овощей осталось недолго. Аналитик Максим Гопка предупреждает: качественные запасы в хранилищах исчерпываются.

Максим Гопка, аналитик УКАБ: «Мы зашли в период, когда ключевую роль играют затраты на энергоносители. Газ — это удобрения, нефть — это топливо для посевной. Никто в убыток продавать не будет, поэтому уже со следующего месяца цены на овощи могут прибавить еще 10-15%».

Несмотря на прогнозы, украинцы уверяют: борщ на столе будет при любой цене. Ведь, как говорят хозяйки на рынке: «Борщик, сальце и чесночок — это то, что держит наш дух».

