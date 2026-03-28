Сколько стоит приготовить борщ: и почему цены в Киеве, Днепре и Ровно отличаются

Борщ

Реклама

Пока общая инфляция давит на карманы украинцев, главное блюдо страны демонстрирует удивительную устойчивость. Аналитики утверждают: борщевой набор этой весной кое-где даже дешевле, чем в прошлом году. Однако разница в ценах между регионами и торговыми точками поражает.

Корреспондент ТСН Наталья Ткачук прошлась по рынкам и супермаркетам, чтобы вычислить реальную стоимость украинского борща.

Где приготовить борщ стоит дешевле

Цены на овощи напоминают кардиограмму. Если в столице за килограмм моркови или капусты просят 50 гривен, то в регионах ситуация значительно приятнее для покупателя.

Реклама

Овощ (за 1 кг) Киев (Рынок) Днепр (Рынок) Ровно (Рынок) Супермаркет Картофель 35-50 грн 25 грн 15 грн 27 грн Капуста 50 грн 20 грн 15 грн 9 грн Морковь 50 грн 25 грн 20 грн 26 грн Свекла 35 грн 25 грн 20 грн 25 грн Лук 35 грн 25 грн 20 грн 8 грн

В Ровно избыток урожая прошлого года привел к тому, что капусту становится выгоднее отдать соседу для коровы, чем везти на рынок. Однако «старые» запасы уже поджимает первые молодые овощи: украинский молодой картофель на опте стартует от 350 грн/кг, а огурец — от 500 грн/кг.

Стоимость кастрюли борща

За последние 5 лет стоимость борща с мясом выросла почти втрое. Если в 2021 году трехлитровую кастрюлю можно было сварить за 67 гривен, то сегодня сумма перевалила за вторую сотню.

Состав нашего борща по «среднему» чеку супермаркета:

Свиные ребра (400 г) — 96 грн

Томатная паста (150 г) — 45 грн

Сметана (150 г) — 30 грн

Овощи, зелень, чеснок — 34 грн

ИТОГО: 205 грн

Почему цены пойдут вверх?

Радоваться относительной дешевизне «старых» овощей осталось недолго. Аналитик Максим Гопка предупреждает: качественные запасы в хранилищах исчерпываются.

Реклама

Максим Гопка, аналитик УКАБ: «Мы зашли в период, когда ключевую роль играют затраты на энергоносители. Газ — это удобрения, нефть — это топливо для посевной. Никто в убыток продавать не будет, поэтому уже со следующего месяца цены на овощи могут прибавить еще 10-15%».

Несмотря на прогнозы, украинцы уверяют: борщ на столе будет при любой цене. Ведь, как говорят хозяйки на рынке: «Борщик, сальце и чесночок — это то, что держит наш дух».

