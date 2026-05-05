Сколько стоит приготовить борщ: какие цены в Киеве, Днепре и Ровно

Журналисты подсчитали стоимость борща

Реклама

Цены ползут вверх, а борщевой набор дешевеет. По крайней мере, так утверждают аналитики аграрного рынка. По их данным, стоимость овощей для борща этой весной остается даже ниже, чем в прошлом году.

Сколько теперь стоит приготовить традиционное блюдо? И каких высот достигнут цены, когда прошлогодние запасы реализуют? Корреспондент ТСН Наталья Ткачук отправилась на столичные рынки и в магазины, чтобы подсчитать стоимость украинского борща.

Борщевой феномен: смакуют все, считают единицы

Борщ — это блюдо, которое каждый готовит по-своему. Феномен украинского борща заключается в том, что когда вокруг все дорожает, он может дешеветь. Хотя на рынках можно встретить и сюрпризы: молодой украинский картофель уже стартует от 350 гривен за килограмм.

Реклама

Киев: рынок против супермаркета — какая стоимость борщевого набора

На столичных рынках выбор немалый, но ценников часто нет — их надо переспрашивать.

Цены на киевском рынке:

Морковь (домашняя): 50 грн/кг

Картофель: 35-50 грн/кг

Капуста: от 50 грн/кг

Свекла: около 35 грн/кг

Лук: 35 грн/кг

Продавцы объясняют: цены весной немного пошли вверх из-за расходов на топливо, обогрев хранилищ и работу генераторов.

«Перезимовали, а уже тоже пошло цены вверх. Так же на топливо, на обогрев, генераторы, поэтому из-за этого цена начала расти», — говорит продавщица Екатерина Корсунова.

Реклама

Однако в супермаркетах можно существенно сэкономить: например, лук там стоит от 8 грн за килограмм.

Стоимость борщевого набора в Днепре и Ровно

Цены на овощи в регионах приятно удивляют по сравнению со столицей.

Днепр: здесь овощи на 10-15 гривен дешевле. «На овощи цены такие же, как и зимой. Не дорожает ни грамочки», — отмечают продавцы.

Картофель, морковь, свекла, лук: по 25 грн/кг

Капуста: 20 грн/кг

В Ровно цены еще ниже, поскольку запасов у людей очень много.

Реклама

Картофель и капуста: 15 грн/кг

Морковь, свекла, лук: 20 грн/кг

«Вот капусту сейчас в селе людям некуда девать. Ее вывозят, отдают скоту, потому что она не ценится. Дороже ее привезти на рынок, чем дома соседу отдать, чтобы корова съела», — рассказывает продавщица Людмила.

Итоговый чек: кастрюля борща за 205 гривен

По данным Минфина, за последние 5 лет стоимость кастрюли борща с мясом в Украине выросла вдвое: с 67 грн в 2021-м до 166 грн в 2025-м.

В 2026 году ингредиенты на трехлитровую кастрюлю (магазинные цены Киева) обойдутся в:

Свиные ребра (400 г): 96 грн

Томатная паста (150 г): 45 грн

Сметана (150 г): 30 грн

Капуста (500 г): 4,5 грн

Свекла (200 г): 5 грн

Картофель (300 г): 8 грн

Морковь (200 г): 5 грн

Лук (150 г): 1 грн

Чеснок, зелень: 11 грн ИТОГО: 205 грн

Прогноз аналитиков

Максим Гопка, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса, предупреждает: цена будет постепенно увеличиваться.

Реклама

Основные факторы — стоимость нефти и газа, что влияет на логистику, удобрения и посевную. Уже со следующего месяца овощи борщевого набора могут прибавить в цене 10-15% из-за сокращения качественных запасов в хранилищах.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: РЕКОРДНЫЙ удар ВСУ! ТРАГЕДИЯ на Полтавщине: погибли спасатели! ЦЕНА БОРЩА | ТСН 14:00 5 мая

Новости партнеров