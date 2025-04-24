Сколько стоит ремонт Крещатика: в мэрии назвали сумму и рассказали, что там появится

На Крещатике выполняют текущий ремонт дорожного покрытия отдельными участками

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На Крещатике в Киеве продолжается текущий ремонт дорожного покрытия, об этом недавно сообщал ТСН.ua. В городской администрации объяснили причину проведения ремонтных работ и назвали их стоимость.

20 лет без ремонта и трещин

В коммунальной корпорации Киевавтодор рассказывают, что последний капитальный ремонт дорожного покрытия на Крещатике выполнялся в 2005 году.

«За время эксплуатации, учитывая значительные ежедневные нагрузки, на дорожном покрытии возник ряд недостатков в виде сетки трещин, мелких просадок и повреждений верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. По результатам ежегодных комиссионных обследований технического состояния улично-дорожной сети определено, что улица Крещатик нуждается в проведении капитального ремонта», — сообщают ТСН.ua в КК «Киевавтодор».

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Мечты о капитальном ремонте Крещатика

Кстати, капитальный ремонт Крещатика планировали несколько лет, но он так и не стал реальностью, потому что его ориентировочная стоимость достигала 800 миллионов гривен и должна была длиться год. В последний раз о таких планах говорили в январе 2022 года, но их отменила война.

Сейчас о таких безумных расходах речь уже не идет. Но дорожное покрытие на Крещатике нуждается в спасении, вот его и спасают текущим ремонтом, то есть «латанием» асфальта.

«Для приведения дорожного покрытия вышеупомянутой улицы к надлежащему техническому состоянию и обеспечению безопасности дорожного движения, на улице Крещатик проводится текущий ремонт дорожного покрытия отдельными участками», - сообщают в «Киевавтодоре».

Муки в пробках на неделю

Там добавляют, что на Крещатике в направлении движения от Европейской площади до бульвара Тараса Шевченко будут выполнены работы по ремонту верхнего слоя отдельными участками.

«В ночь с 22 на 23 апреля предварительно снят дорожной фрезой верхний слой асфальтобетонного покрытия, а 23, 24 и 26 апреля – при благоприятных погодных условиях запланировано асфальтирование. Для сохранения движения транспорта дорожники выполняют работы с временным ограничением движения», — сообщают в коммунальной корпорации.

Кстати, автомобилисты могут с облегчением выдохнуть, потому что в направлении движения по Крещатику от бульвара Тараса Шевченко к Европейской площади ремонтные работы уже завершены.

А что по финансам?

Мы поинтересовались финансовой стороной вопроса, а именно, сколько средств будет потрачено на этот текущий ремонт.

В «Киевавтодоре» уверяют, что работы выполняются в соответствии с планом текущего ремонта объектов улично-дорожной сети и искусственных сооружений, утвержденного приказом Департамента транспортной инфраструктуры КГГА от 03.02.2025 №Н-23.

«Планом предусмотрено проведение ремонта ориентировочным объемом 4000 квадратных метров и ориентировочной стоимостью 3,5 миллиона гривен», - отмечают в коммунальной корпорации.

Там уверяют, что для текущего ремонта улицы с таким объемом и видами работ это не большая сумма.

Пешеходный переход на Крещатике

Кроме того, в «Киевавтодоре» подтверждают планы по устройству в текущем году безбарьерного перекрестка на пересечении улиц Прорезной и Крещатика. В частности, для удобства пешеходов в планах устройства дополнительного наземного пешеходного перехода через улицу Крещатик.

Напомним, по мнению Дмитрия Беспалова, эксперта по транспортному планированию, обустройство наземного пешеходного перехода на Крещатике целесообразно производить именно в рамках капитального ремонта или реконструкции, а не в рамках текущего ремонта.

«Появление такого наземного перехода на Крещатике следует запланировать в проектной документации в рамках капитального ремонта или реконструкции улицы. Там нужно предусмотреть достаточное количество дождеприемников и качественное освещение наземного пешеходного перехода», — рассказывал Дмитрий Беспалов.

Дата публикации 09:22, 25.09.24 Количество просмотров 19 Крещатик уничтожен! И при чем здесь власть СССР?— Актуальная история с Артуром Бабенко