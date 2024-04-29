Сколько стоит собрать пасхальную корзину и какие продукты подешевели в этом году: данные экспертов

Эксперты отмечают, что в этом году стоимость пасхальной корзины не выросла.

От 6 до 18% выросла стоимость пасхальной корзины по сравнению с прошлым годом.

В какую сумму обойдется праздничный стол и почему цены не стоят на месте – в материале корреспондентки ТСН Валентины Доброты.

Сколько стоит собрать пасхальную корзину

Ученые Института аграрной экономики уже десять лет подряд мониторят цены в супермаркетах Киева. Они ежегодно берут один и тот же базовый набор: кроме паски,- яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, масло, сыр мягкий и твердый, хрен и соль. Обед на четверых теперь - 1 422 гривни.

От прошлогодней цены прибавилось почти 18 процентов - и это за счет преимущественно продуктов из молока.

Стоимость пасхальной корзины выросла

Продавцы говорят, что люди сейчас много не покупают

На рынке Киева женщины жалуются: покупателей - нет и те не спешат тратить деньги.

Реальные доходы людей упали. А уменьшение спроса никак не способствует росту цены. Сало и телятина держатся на уровне прошлогодних цен.

Яйца же существенно подешевели. В среднем на треть. Цену на них сбивают домохозяйства. Производители просто стали заложниками блокирования границ. Их рынок сбыта остался только внутри страны, в которой существенно уменьшилось покупателей. Но на стоимость именно готовой продукции, что в магазинах - влияет куча факторов.

"Заработная плата, и энергоносители, и транспорт, и логистические расходы. Были самолеты, были вагоны, а теперь уже больше автомобилями перевозят, местные партии уменьшились. И это все влияет таким образом, что продукция, как правило, подорожает", - говорит директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко.

Выпекание куличей

Цену на паску оставили прошлогоднюю

В кондитерской себестоимость паски выросла процентов на 15-20. Но чтобы не потерять покупателей, говорят владельцы, - розничную цену оставят, как и в прошлом году.

Например, кулич с цукатами в полукилограммовом формате - это 150 гривен Для бизнеса важно, говорит руководитель кондитерки - не потерять своего покупателя.

"Раньше больше продавались куличи большого размера. А сейчас, наоборот, продаются маленькие. То есть человек берет те же три паски, которые раньше брали полукилограммовые, сейчас берут 100-200-300 граммов. И за счет этого у нас уменьшился объем", - говорит руководитель кондитерской Лилия Коваленко.

Пасхи

Экономист Олег Пендзин более оптимистичен. По его подсчетам пасхальная корзина прибавила в цене всего 6 процентов. Но так будет недолго.

"Я почти уверен, что яйца, масло вернутся к рыночной цене", — отмечает он.

Эксперты говорят, что этой Пасхи правило — "чем ближе к празднику, тем дороже" не сработает. Цены если и вырастут, то не существенно. И говорят об еще одной закономерности: чем позже Пасха, тем дешевле корзина.

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Как сообщалось, в Украине подорожала пасхальная корзина: сколько стоят традиционные продукты.

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