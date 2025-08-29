Сколько стоит собрать ребенка в школу и как получить 5000 грн от государства: объяснение

В Украине уже скоро стартует новый учебный год / © Unsplash

Почти 100 тысяч родителей первоклассников обратились за государственной помощью только за неделю. Об этом сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства.

Накануне заработала новая инициатива правительства: 5 тысяч гривен на сборы первоклассников. Помощь от государства родители или опекуны детей, которые в этом году в школу идут впервые, смогут потратить на школьные принадлежности, одежду и обувь — в определенных магазинах. Из полученных 92 тысяч заявлений, отчитываются чиновники, не согласовали только полторы. Отказывают тем, кто проживает за границей или на временно оккупированных территориях. Также деньги начисляют только тем семьям, чей ребенок будет учиться офлайн, то есть, будет ходить в школу.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ирины Кондрачук.

Как готовятся школьники к новому учебному году

ТСН традиционно в это время вместе с родителями школьников считает, в какую же сумму обойдется канцелярия, рюкзак, форма — все покупки к учебному году. Но в этом году опытные родители начали собирать детей в школу еще с начала июля. А это на месяц раньше, чем в предыдущие годы. Все, чтобы сэкономить. Так к каким лайфхакам прибегают и сколько надо выложить, чтобы собрать школьника в этом году?

Ева готовится идти уже в 7 класс. Школьную канцелярию покупают с мамой и младшим братом Давидом.

Администратор магазина объясняет: бывает, что ассортимент не успевают пополнять. Товар только выложили, а полки снова пустые. Особенно перед школой.

Чтобы дополнительно сэкономить — кое-что из нужного в школу, мама Евы заранее заказала в китайском интернет-магазине. Рюкзак обошелся в 500 гривен, пенал — в 110 грн.

Одежда — а это нижнее белье, носки, кофточка, брюки, бомбер, юбка и блуза — тоже едут в Ирпень из Китая.

По курсу это — две с половиной тысячи гривен. Всего на сборы Евы в школу — семья отложила 3500 грн. Всего на школьные закупки семья из Ирпеня потратила 3 576 гривен.

Артем вместе с папой уже несут коробки с канцелярией в школу. Школьные принадлежности Назарий, как председатель родительского комитета, все заказал в интернете сразу для всего класса. Говорит, сэкономил треть. Вышло по 493 гривни 50 копеек на ребенка. Все — украинского производства.

Основная статья расходов для Артема — это рюкзак, который стоит 4500-5000 грн. Кроме ранца, в комплекте еще многоразовая бутылка для воды и ланчбокс. Также пенал и сумка для сменной обуви. Все в одном стиле. И, к счастью, облегченно выдыхает отец Артема — это подарок сыну от крестных. А значит — экономия семейного бюджета, который под школьные расходы планировали заранее.

Что известно о государственной программе поддержки для первоклассников

Для таких первоклассников, как Артем, — государство внедрило программу поддержки. А именно — деньги на канцелярские принадлежности, одежду и обувь в определенных магазинах. Подать заявку можно офлайн в Пенсионном фонде или онлайн в «Дії». Далее — 5 тысяч гривен зачислят на виртуальную карточку.

«Это с учетом средней стоимости, которая была просчитана для необходимости составления именно этого школьного первого класса», — говорит министр соцполитики Денис Улютин.



Если же уведомление из «Дії» вам не поступило, как вот отцу Артема. Министр призывает не паниковать. В начале работы еще могут быть технические задержки. Половину этой суммы родители Артема планируют потратить на брюки, туфли и спортивный костюм. Эти покупки отложили на конец августа.

Сколько стоит собрать ребенка в школу

Маркетинг-директор крупнейшего украинского маркетплейса объясняет: на торговых платформах — продавцы из всех регионов страны. Из-за чего одинаковый товар может стоить по-разному.

«Есть рюкзаки, которые стартуют от 250 гривен. Классный ли это эргономичный рюкзак — большой вопрос. Можно ли в этом рюкзаке носить книги и тетради? Очевидно, да», — говорит маркетинг-директор украинского маркетплейса Юлия Новиченко.

Говорит, за год товары в школу в среднем подорожали на 10%.

«Базовый набор где-то 3,5-4 тысячи гривен. Это если нужно покупать обувь, одежду. Если нужно обновить рюкзак, школьные принадлежности, вышиваночку по размеру, это может быть где-то 2,5 тысячи гривен», — говорит Юлия Новиченко.

Всего в школу в этом году пойдут более 240 тысяч первоклашек. А это практически на 40 тысяч меньше, чем в прошлом году.

