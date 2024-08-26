Сколько стоит собрать ребенка в школу: какие цены на рюкзаки, одежду и канцелярию

Эксперты говорят, что в этом году собрать ребенка в школу стоит 7 тысяч гривен.

В Украине на пике сезон закупок на школьных ярмарках. В этом году собрать учеников в школу стало еще дороже.

Сколько стоит собрать в этом году школьника и чем еще запасаются родители школьников – изучала корреспондентка ТСН Светлана Березовская.

Для родителей август – это пора приготовления в школу. Оксана говорит, что ее сын Юра идет в первый класс, а Дмитрий уходит во второй класс.

Список необходимого школы Оксана еще хорошо помнит и поэтому в школу готовились заранее.

"Надо было откладывать каждый месяц, чтобы сентябрь прошел хорошо. На саму канцелярию полторы тысячи — это минимум. Рюкзак три тысячи стоит", — говорит женщина.

Приготовление к школе

Эксперты уже посчитали – в этом году родителям, чтобы собрать весь школьный комплект на одного ученика нужно около 7 тысяч гривен:

Канцелярия обойдется около 2000 грн.;

Рюкзак – в среднем от 800 грн;

Одежда в школу – мальчику от 2000 и девочке – от 2500;

Спортивная форма – почти 1000 грн;

Обувь – от 1500 грн.

Самый дешевый рюкзак стоит от 500 грн.

По подсчетам экспертов, в этом году вся школьная канцелярия в среднем подорожала на 15%. Однако почти в каждом отделе есть товар на любой кошелек. Например, можно купить тетради самые дешевые за 5-6 гривен, и в таком же сегменте вдвое дороже 10-15 гривен.

Впервые в школу родители учеников наравне с тетрадями и одеждой начали покупать и настольные лампы. Их стартовая цена – 300 гривен.

Для бережливых родителей или тех, кто откладывает все закупки на последние дни есть отрадный совет — на школьных ярмарках в конце августа все можно будет купить со скидками.

Третий год школьников родители в Украине собирают в условиях полномасштабного вторжения. И это третий год отмечают эксперты, когда среди одежды в школу наблюдается массовый тренд на детские вышиванки. Цена на вышиванки стартует от 600 гривен.

В Украине подорожала и канцелярия

В Минобразования пообещали вернуть в очное обучение в этом году 300 тысяч учеников. Для этого для тысячи школ финансируют достройку укрытий.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 07:00 28 августа. 4 погибших в Кривом Роге! Новые лимиты с карты на карту!

Читайте также: