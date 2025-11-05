"Сколько стоит ваш лук": военная-экс-надеп Черновол рассказала, какую одежду носит на фронте

Татьяна Черновол

Военная и бывшая депутат Украины Татьяна Черновол откровенно рассказала, какую одежду носит на войне.

Об этом она рассказала в интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной.

Военная рассказала, что рубашку-убакс купила на «секонде» после обороны Киева. Она отметила, чтобы выглядеть хорошо, она перерабатывает вещи.

«Вот мне, например, рубашку вышили, вышиванка для защитника. Но я ее изрезала, из-за чего они были глубоко обижены. Я ее совместила своим любимым убаксом. Теперь это моя любимая сейчас рубашка, я ее одела, потому что я ее больше люблю. После этого еще многое переделывало: у меня много боевых рубашек с вышивкой, с моей вышивкой», — призналась военная.

Татьяна Черновол отметила, что в разбитом доме нашла дубленку и сшила из нее жилетку. Относительно цены, она отметила, что убакс стоил 250 грн.

«Брюки дорогие — 2,5-3 тысячи, купленные в военторге», — сказала военная.

Напомним, после убийства нардепа Андрея Парубия в сентябре ЦИК признал избранной народной депутатом Украины Татьяну Черновол. Однако она служит в армии и отказалась перейти на работу в парламент.