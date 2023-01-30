Сколько стоит жилье во Львове: как изменились цены и какие есть варианты (фото)

Какая сегодня стоимость жилья во Львове и продолжают ли украинцы вкладывать деньги в недвижимость, читайте в материале.

Сегодня рынок недвижимости во Львове достаточно сложен. Из-за войны и массированных обстрелов украинцы опасаются вкладывать средства в недвижимость. Впрочем, покупка жилья в городе полностью не прекратилась.

Какая сейчас стоимость квартир во Львове, какое именно жилье предпочитают покупатели, и что будет с рынком недвижимости 2023 года, читайте в материале ТСН.ua.

Как рассказал нам специалист по подбору недвижимости во Львове Владимир Глущак, на рынок недвижимости в частности вливает война, массированные обстрелы и блекаут.

В основном сегодня в городе продаются квартиры на вторичном рынке с ремонтом, а также бюджетные варианты. Но бывают случаи, что из-за непредсказуемой ситуации в Украине покупатели опасаются и пытаются откладывать покупку даже хороших вариантов жилья, говорит риэлтор.

"Даже когда уже почти заключена сделка, люди просят: "А давайте еще неделю-две подождем". То есть люди даже откладывают хорошие, продуманные, проработанные сделки. Поэтому рынок продаж сейчас очень сложен. Он есть, что-то двигается, что-то продается, но здесь очень много факторов", — отметил Владимир Глущак.

Стоимость жилья

По словам риэлтора, стоимость однокомнатной квартиры во Львове может стартовать от 30 тысяч долларов – это жилье в советском состоянии. От 100 тысяч долларов стоят квартиры с дизайнерским ремонтом в новостройке в хорошем районе Львова.

Средняя стоимость 1 кв. м. квартиры в уже сданной в эксплуатацию новостройке составляет от 1100 до 1300 долларов.

Что влияет на цену:

район, удаленность от центра города;

какой это жилой комплекс, где он расположен: среди других ЖК или среди старых домов;

какая инфраструктура есть вокруг жилого комплекса, есть ли рядом ТЦ и как далеко пешком добираться до центра.

"Факторов на самом деле очень много. Но есть еще такой вопрос, как срочные продажи. То есть люди, которые присмотрели себе что-то за рубежом, готовы снизить цену. И соответственно бывают такие случаи продажи. Это также отдельный фактор, хотя он в целом на рыночною цену не влияет", — отмечает риэлтор.

По его словам, сейчас люди опасаются вкладывать средства в недвижимость и мониторят ситуацию в Украине.

"Люди очень много думают, потому что никто не знает, что будет завтра: пойдут ли из Белоруссии или нет, будут ли обострения и массовые обстрелы, или нет. До войны люди еще могли одолжить деньги друг у друга, или взять кредит у банка. Тогда это было также непросто, но хотя бы было более прогнозируемо, люди были более уверены в завтрашнем дне и поэтому ситуация по продаже была значительно лучшая. А сейчас это очень печальная история", — сказал риэлтор.

Что будет с рынком недвижимости 2023 года

Какая будет ситуация с рынком недвижимости в 2023 году, специалисты пока не берутся прогнозировать.

"Очень трудно спрогозировать, потому что это очень зависит от ситуации на фронте и вообщем. На мой взгляд, рынок недвижимости сильно вырастет и восстановится только тогда, когда Российскую Федерацию осудят на Трибунале, заставят их выплатить репарации, демилитаризуют ее, чтобы не было угрозы ракетных обстрелов. Ведь инвестор, который хочет вложить деньги, он хочет быть уверенным, что эти деньги не пропадут, и если эта ситуация наладится, то в Украину пойдут колоссальные инвестиции, во-первых — на восстановление, а во-вторых — люди, большая часть которых находится в Европе, я уверен, что захотят вернуться домой. А где жить? Нужно будет что-то купить, или взять кредит, возможно у нас будет доступ к ипотекам под каких-то 3%, тогда люди будут активно покупать и будет активное строительство", — отмечает Владимир Глущак.

Варианты квартир и цены

К примеру, на сайте по поиску недвижимости dom.ria.com предлагают за 30 тысяч долларов однокомнатную квартиру общей площадью 27 кв. м. в Железнодорожном районе Львова. Это вторичное жилье с централизованным отоплением. Стены из кирпича.

В Галицком районе за 30 тысяч долларов предлагают приобрести однокомнатную квартиру общей площадью 29,5 кв. м. Это также вторичное жилье, но квартира без отопления.

В новостройке в Шевченковском районе можно купить однокомнатную квартиру площадью 41 кв. м. также за 30 тысяч долларов. Жилье с индивидуальным отоплением, но полностью без ремонта.

Двухкомнатную квартиру без ремонта в центре Львова можно приобрести 37 тысяч долларов. Общая площадь 33 кв. м., с централизованным отоплением.

Также двухкомнатную квартиру на 47 кв. м. можно приобрести за 40 тысяч долларов во Франковском районе города. В нкжно делать ремонт, в цену входит подвал.

Дальше цены идут вверх. К примеру трехкомнатная квартира с индивидуальным отоплением на 67 кв. м в Сиховском районе стоит 41,5 тыс. долларов. Жилье в кирпичном доме, который сдадут в эксплуатацию в 2023 году.

Риэлтор советует тем, кто намерен приобрести жилье, при покупке квартиры в новостройке, обращать внимание на документацию, застройщика и материалы, из чего строили дом.

"Нужно проверять все. Лучше заплатить сертифицированному юристу, который сможет проверить должным образом все документы. Каждая деталь – важна", — посоветовал специалист.

Напомним, ранее мы рассказывали, как блекаут повлиял на цены аренды жилья во Львове и что можно снять за 5 тысяч гривен.

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