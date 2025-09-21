Сколько стоят самые дешевые квартиры в Ужгороде и как выглядят (фото)

Квартира в Ужгороде / Фото иллюстративная / © iStock

Самая дешевая однокомнатная квартира в Ужгороде стоит 24,3 тысяч долларов. За такие деньги можно купить жилье площадью 22,6 квадратных метров с ремонтом и сантехникой.

Объявление о продаже размещено на популярном сайте по поиску недвижимости. Владелец пишет, что ремонт производился для себя, стены качественно утеплено, есть много розеток.

«Над входной дверью обустроено место для хранения вещей. Везде пол и плинтус из плитки. Отопление электро. Тариф коммерческий. Как и у всех апартаметнов нет прописки, и „еОсели“. Вскоре планируется собственная котельная. Трубы под батарею уже произведены. Будет лифт. Тех.паспорт готов», — говорится в объявлении.

Квартира расположена в жилом комплексе «Тиса Реновейшин» на четвертом этаже из четырех.

Несколько дороже, за 26 тысяч долларов в Ужгороде продается однокомнатная квартира площадью 26 квадратных метров в «хрущевке». Здесь есть мебель, техника и ремонт, но очень давно — он нуждается в обновлении.

«В жилом состоянии, с балконом, кирпичный дом, перекрыта крыша. Индивидуальное отопление. Видовая. Продажа с мебелью и техникой», — пишет автор объявления.

За 27 тысяч долларов можно приобрести однокомнатную малосемейку площадью 22 квадратных метра в Ужгороде.

«Есть балкон, металлопластиковые окна, электрическое отопление, бойлер на горячую воду. Очень хорошее осбб. Лифт не работает. Квартира сдается в аренду», — отмечает риелтор.

Отметим, что цены на квартиры в Ужгороде выросли на 20-30% в течение года из-за высокого спроса. Украинцев привлекает жилье здесь, в одном из западных городов страны, и относительно безопасных, потому что находится вдали от линии фронта и границы со страной-агрессорской Россией.